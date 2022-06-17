https://ria.ru/20220617/vizy-1796118032.html

От визового режима с Россией пострадают и сами украинцы, считают в Госдуме

От визового режима с Россией пострадают и сами украинцы, считают в Госдуме - РИА Новости, 17.06.2022

От визового режима с Россией пострадают и сами украинцы, считают в Госдуме

Введение визового режима Украины с Россией связано с намерением Киева обрубить все связи с РФ, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:33

2022-06-17T14:33

2022-06-17T14:37

специальная военная операция на украине

константин затулин

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госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Введение визового режима Украины с Россией связано с намерением Киева обрубить все связи с РФ, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, спецпредставитель ГД по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин.Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля. Отмечается, что кабмин должен принять решение о расторжении соглашения между правительством Украины и правительством РФ про безвизовые поездки граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Россией."Украине наплевать, кто пострадает… Она хочет обрубить все связи с Россией. И это началось не 24 февраля, а гораздо раньше. Чем хуже - тем лучше, такая логика", - сказал Затулин.В логике киевских властей сейчас украинцы, которые едут в Россию, в том числе для заработка, являются врагами, отметил собеседник агентства. "Пострадают и те, кто едет в Россию на работу. Это делается, чтобы они сюда не ехали, не работали, здесь не находились. А те, которые едут, в этом случае (для Киева) враги", - добавил он.

https://ria.ru/20220606/razryv-1793339599.html

https://ria.ru/20220501/vizy-1786449048.html

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Кирилл Волков

константин затулин, в мире, россия, украина, госдума рф, ситуация в днр и лнр