14:33 17.06.2022 (обновлено: 14:37 17.06.2022)
От визового режима с Россией пострадают и сами украинцы, считают в Госдуме
Депутат Госдумы Затулин: от визового режима с Россией пострадают и сами украинцы
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Введение визового режима Украины с Россией связано с намерением Киева обрубить все связи с РФ, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, спецпредставитель ГД по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин.
Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля. Отмечается, что кабмин должен принять решение о расторжении соглашения между правительством Украины и правительством РФ про безвизовые поездки граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Россией.
"Украине наплевать, кто пострадает… Она хочет обрубить все связи с Россией. И это началось не 24 февраля, а гораздо раньше. Чем хуже - тем лучше, такая логика", - сказал Затулин.
В логике киевских властей сейчас украинцы, которые едут в Россию, в том числе для заработка, являются врагами, отметил собеседник агентства. "Пострадают и те, кто едет в Россию на работу. Это делается, чтобы они сюда не ехали, не работали, здесь не находились. А те, которые едут, в этом случае (для Киева) враги", - добавил он.