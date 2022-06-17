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От визового режима с Россией пострадают и сами украинцы, считают в Госдуме - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/vizy-1796118032.html
От визового режима с Россией пострадают и сами украинцы, считают в Госдуме
От визового режима с Россией пострадают и сами украинцы, считают в Госдуме - РИА Новости, 17.06.2022
От визового режима с Россией пострадают и сами украинцы, считают в Госдуме
Введение визового режима Украины с Россией связано с намерением Киева обрубить все связи с РФ, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:33
2022-06-17T14:37
специальная военная операция на украине
константин затулин
в мире
россия
украина
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Введение визового режима Украины с Россией связано с намерением Киева обрубить все связи с РФ, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, спецпредставитель ГД по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин.Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля. Отмечается, что кабмин должен принять решение о расторжении соглашения между правительством Украины и правительством РФ про безвизовые поездки граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Россией."Украине наплевать, кто пострадает… Она хочет обрубить все связи с Россией. И это началось не 24 февраля, а гораздо раньше. Чем хуже - тем лучше, такая логика", - сказал Затулин.В логике киевских властей сейчас украинцы, которые едут в Россию, в том числе для заработка, являются врагами, отметил собеседник агентства. "Пострадают и те, кто едет в Россию на работу. Это делается, чтобы они сюда не ехали, не работали, здесь не находились. А те, которые едут, в этом случае (для Киева) враги", - добавил он.
https://ria.ru/20220606/razryv-1793339599.html
https://ria.ru/20220501/vizy-1786449048.html
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константин затулин, в мире, россия, украина, госдума рф, ситуация в днр и лнр
14:33 17.06.2022 (обновлено: 14:37 17.06.2022)
 
От визового режима с Россией пострадают и сами украинцы, считают в Госдуме

Депутат Госдумы Затулин: от визового режима с Россией пострадают и сами украинцы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Введение визового режима Украины с Россией связано с намерением Киева обрубить все связи с РФ, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, спецпредставитель ГД по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин.
Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля. Отмечается, что кабмин должен принять решение о расторжении соглашения между правительством Украины и правительством РФ про безвизовые поездки граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Россией.
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"Украине наплевать, кто пострадает… Она хочет обрубить все связи с Россией. И это началось не 24 февраля, а гораздо раньше. Чем хуже - тем лучше, такая логика", - сказал Затулин.
В логике киевских властей сейчас украинцы, которые едут в Россию, в том числе для заработка, являются врагами, отметил собеседник агентства. "Пострадают и те, кто едет в Россию на работу. Это делается, чтобы они сюда не ехали, не работали, здесь не находились. А те, которые едут, в этом случае (для Киева) враги", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантин ЗатулинВ миреРоссияУкраинаГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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