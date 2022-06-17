https://ria.ru/20220617/vizy-1796110639.html

Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией

Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией - РИА Новости, 17.06.2022

Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией

Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля, сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:16

2022-06-17T14:16

2022-06-17T14:21

в мире

россия

украина

андрей ермак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля, сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."Сегодня президент начал процесс введения визового режима с Россией. Кабмин одобрил соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Ермака.

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796074653.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина, андрей ермак