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Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией - РИА Новости, 17.06.2022
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Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией
Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией - РИА Новости, 17.06.2022
Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией
Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля, сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:16
2022-06-17T14:21
в мире
россия
украина
андрей ермак
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля, сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."Сегодня президент начал процесс введения визового режима с Россией. Кабмин одобрил соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Ермака.
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в мире, россия, украина, андрей ермак
14:16 17.06.2022 (обновлено: 14:21 17.06.2022)
 
Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией

Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля, сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Сегодня президент начал процесс введения визового режима с Россией. Кабмин одобрил соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Ермака.
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