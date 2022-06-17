https://ria.ru/20220617/vizy-1796110639.html
Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией
Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией - РИА Новости, 17.06.2022
Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией
Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля, сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:16
2022-06-17T14:16
2022-06-17T14:21
в мире
россия
украина
андрей ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля, сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."Сегодня президент начал процесс введения визового режима с Россией. Кабмин одобрил соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Ермака.
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796074653.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, андрей ермак
14:16 17.06.2022 (обновлено: 14:21 17.06.2022)
Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией
Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля