https://ria.ru/20220617/vertolet-1795422903.html

Вертолет Ка-50 "Черная акула". Летно-технические характеристики

Вертолет Ка-50 "Черная акула". Летно-технические характеристики - РИА Новости, 17.06.2022

Вертолет Ка-50 "Черная акула". Летно-технические характеристики

Ка-50 "Черная акула" – российский боевой одноместный ударный вертолет, предназначенный для поражения бронированной и небронированной техники, малоскоростных... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T02:11

2022-06-17T02:11

2022-06-17T02:11

справки

россия

ка-50 "черная акула"

вертолеты

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Ка-50 "Черная акула" – российский боевой одноместный ударный вертолет, предназначенный для поражения бронированной и небронированной техники, малоскоростных низколетящих воздушных целей, а также живой силы на поле боя. Он был разработан ОКБ "Камов" (ныне в составе "Национального центра вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова) под руководством главного (впоследствии генерального) конструктора Сергея Михеева. Проектирование вертолета, получившего обозначение В-80 (или "изделие 800"), началось в январе 1977 года. Защита эскизного проекта и макета В-80 состоялась в апреле-мае 1981 года, а еще через год был построен его первый опытный образец. Первый полет опытной машины состоялся 17 июня 1982 года. В октябре 1984 года вышел приказ министра авиационной промышленности СССР о подготовке серийного производства В-80 на авиационном заводе "Прогресс" в городе Арсеньеве на Дальнем Востоке. Головная серийная машина впервые поднялась в воздух 22 мая 1991 года. Вертолет получил новое название Ка-50. Имя "Черная акула" закрепилось за боевой машиной после выхода на киноэкраны российского боевика с таким названием, в котором новому вертолету была отведена главная роль. Причиной столь необычного прозвища стали черная "ночная" окраска вертолета и его хищный зловещий профиль. На Западе его чаще называют "Оборотнем" или "Обманщиком"; последнее название – Hokum – даже стало официальным кодом вертолета в НАТО. Указом президента России в августе 1995 года Ка-50 был принят на вооружение российской армии. Вертолет имеет соосную схему расположения несущих винтов, которая делала его более компактным, маневренным и устойчивым в сравнении с машинами традиционной компоновки. Ка-50 был способен менять направление своего движения за несколько секунд. Он мог неожиданно для противника пойти боком со скоростью 90 километров в час или внезапно отработать "полный назад". У Ка-50 длинный обтекаемый фюзеляж (типа полумонокок) и хвостовое оперение, убирающееся трехопорное шасси с носовой стойкой. Винты трехлопастные, противоположного вращения. Для разгрузки несущего винта и подвески вооружения установлено трапецевидное крыло. Силовая установка состоит из двух турбовальных двигателей ТВ3-117ВМА, размещенных по бортам фюзеляжа. Запас топлива размещается в двух основных мягких топливных баках.В носовой части фюзеляжа размещается одноместная кабина летчика с плоским передним бронестеклом и боковыми стеклами. Над верхним открывающимся в бок остеклением установлено зеркало обзора задней полусферы. Доступ в кабину летчика осуществляется через открывающуюся дверь с левого борта. Кабина имеет мощное бронирование для защиты летчика и основных агрегатов с двухслойной броней из разнесенных стальных и алюминиевых листов. Бронированная кабина выдерживает прямое попадание снарядов калибром 23 миллиметра, а остеклению не страшны удары осколков и крупнокалиберных пуль. Кроме того, в вертолете предусмотрена система аварийного покидания. Кабина пилота снабжена катапультным креслом, которое имеет ракетно-тянущую систему, обеспечивая катапультирование летчика во всем диапазоне скоростей и высот полета. Перед катапультированием производится отстрел лопастей и открытие верхней створки фонаря. Ка-50 стал первым в мире вертолетом, оснащенным катапультной системой спасения. В конструкции вертолета широко использованы стекло- и углепластиковые композиционные материалы, составляющие 35% массы планера, что позволило значительно сократить вес машины. Ка-50 оснастили совершенным прицельно-пилотажно-навигационным оборудованием. В частности, дисплеем, на который подается информация о состоянии основных агрегатов и систем; сопряженным с картой автоматическим курсопрокладчиком, непрерывно фиксирующим местонахождение летящего вертолета; аппаратурой, принимающей информацию о целях и окружающей обстановке от наземных наблюдательных постов, других вертолетов и самолетов, устройством, предупреждающим о том, что машина облучается чужими радиолокаторами. Ка-50 имеет взаимно резервированные бортовые вычислители для решения навигационных и боевых задач, систему обмена тактической информацией с другими вертолетами, наземными и воздушными командными пунктами для определения координат цели. Боевая эффективность машины обеспечивалась передовыми на то время технологиями, позволявшими максимально автоматизировать процессы управления вооружением.Комплекс средств повышенной боевой живучести позволяет Ка-50 успешно атаковать заданные цели и выживать при интенсивном огневом противодействии.Технические характеристики Ка-50 "Черная акула"Экипаж – 1 человек Максимальная взлетная масса – 10800 кг Нормальная взлетная масса – 9800 кг Максимальная масса расходуемой боевой нагрузки – 1811 кг Нормальная масса расходуемой боевой нагрузки – 610 кг Масса пустого вертолета – 7692 кг Максимальная скорость полета – 300 км/ч Крейсерская скорость полета – 270 км/ч Статический потолок – 4000 м Динамический потолок – 5500 м Дальность полета с нормальной взлетной массой – 460 м Перегоночная дальность – 1160 км Диаметр несущего винта – 14,5 мДлина – 13,5 м Высота – 4,9 м. Вертолет оснащен мощным вооружением – 12 сверхзвуковыми противотанковыми управляемыми ракетами "Вихрь" (на дистанции 10 километров они пробивают 900-миллиметровую броню), блоками для восьми десятков 80-миллиметровых неуправляемых ракет класса "воздух – земля", ракетами для борьбы с воздушным противником. Есть в его арсенале и 30-миллиметровая пехотная пушка А2А42, поворачивающаяся в горизонтальной и вертикальной плоскостях, с селективным боепитанием. Вертолет Ка-50 имеет несколько модификаций. Ка-50Ш – ночная модификация Ка-50, для круглосуточного выполнения боевых задач. От стандартной модификации отличается перекомпонованной носовой частью, в которой наряду с дневным расположен и ночной тепловизионный канал прицельно-пилотажно-навигационного комплекса "Рубикон-Н". Ка-50Н – серийный вариант, переоборудованный в версию для круглосуточного выполнения боевых задач; оснащался тепловизионной прицельной системой. Ка-50-2 "Эрдоган" – двухместная модификация Ка-50 по стандартам НАТО (тандемное расположение экипажа). Был разработан для участия в тендере Вооруженных сил Турции. Ка-52 "Аллигатор" – модифицированный двухместный ночной вариант Ка-50. Ка-50 стал одним из ярких событий самого первого авиасалона МАКС в 1993 году. Впоследствии на статической стоянке МАКС демонстрировались различные модернизированные версии вертолета, в том числе с очками ночного видения для безопасного пилотирования ночью. Украшением летной программы МАКС-2005 стали показательные полеты "Черной акулы", продемонстрировавшие беспрецедентные для вертолета маневренность и управляемость. В 2000-2001 годах два вертолета Ка-50 принимали участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в составе специально сформированной боевой ударной группы, наносящей удары по террористам. Вооруженная самыми современными ракетами "Вихрь" и эффективным прицельным комплексом "Черная акула" показала себя тогда грозной силой. Вертолет на практике подтвердил свои уникальные маневренные характеристики и отличные пилотажные качества в условиях горной местности при разреженной атмосфере и плохих метеоусловиях. За все время испытаний и эксплуатации Ка-50 произошло две катастрофы. 3 апреля 1985 года на опытной машине Ка-50 разбился летчик-испытатель Герой Советского Союза Евгений Ларюшин. А 17 июня 1998 года в Торжке (Тверская область) во время проведений испытаний "Черной акулы" на предельных режимах погиб начальник Центра боевого применения армейской авиации Герой России генерал-майор Борис Воробьев. Обе катастрофы Ка-50 произошли из-за резкого маневрирования вертолетов, в результате чего случился перехлест несущих винтов. Судьба Ка-50 сложилась непросто. Несмотря на то, что вертолет был принят на вооружение в 1995 году, до крупносерийного производства дело так и не дошло. Из-за финансовых проблем удалось построить только 15 машин. Производство "Черной акулы" было приостановлено с января 2009 года. Однако все наработки Ка-50 стали фундаментом для создания следующей модели – Ка-52 "Аллигатор" и его морской версии Ка-52К "Катран". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ка-50 "черная акула", вертолеты