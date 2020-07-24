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Глава "Вертолетов России" назвал цель объединения КБ Миля и Камова
Основной целью объединения конструкторских бюро Миля и Камова в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ) является перебалансировка мощностей и повышение... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:10
андрей богинский
вертолеты россии
камов
ростех
московский вертолетный завод им. м. л. миля
экономика
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
андрей богинский, вертолеты россии, камов, ростех, московский вертолетный завод им. м. л. миля, экономика

Глава "Вертолетов России" назвал цель объединения КБ Миля и Камова

08:10 24.07.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГенеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский
Генеральный директор холдинга Вертолеты России Андрей Богинский
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Основной целью объединения конструкторских бюро Миля и Камова в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ) является перебалансировка мощностей и повышение качества конструкторской документации, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.
"Раньше было как: заказывали работы по специфике то "Милю", то "Камову", но бывало, что есть работа у "Миля", но нет у "Камова" и наоборот. Допустим, НИР "Скорость" развивается, но заказа пока нет. В то время как продолжаются работы по новой соосной машине, по Ка-52М, плюс Ка-52К для наших вертолетоносцев. То есть камовцы сегодня загружены", - сказал Богинский.
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Поэтому, отметил он, основная задача создания НЦВ - это перебалансировка мощностей, выработка единых требований к персоналу, а второй вопрос - это повышение качества конструкторской документации, чтобы обеспечить процесс ее сдачи серийному заводу с первого раза.
"Плюс, есть запрос от молодых специалистов, чтобы они на более ранних стадиях вовлекались в серьезную работу. Эти задачи сейчас решаем, чтобы сотрудники на разных уровнях чувствовали поддержку руководства и свою вовлеченность в процессы. Взамен мы требуем квалификацию и высокое качество выполняемых работ", - сказал гендиректор холдинга.
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Согласно данным на сайте холдинга, "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова" сочетает в себе ведущие конструкторские и инженерные возможности "Вертолетов России". Предприятие специализируется на опытно-конструкторской и научно-исследовательской работе, занимается проектированием, постройкой и испытанием опытных образцов вертолетов. Для этих целей на территории НЦВ функционируют опытное производство, прогрессивный экспериментально-исследовательский комплекс, инженерно-инновационный центр и уникальная летно-испытательная база.
АО "НЦВ Миль и Камов" является официальным разработчиком и держателем сертификатов вертолетов марок "Ми" и "Ка". В составе НЦВ ведут работу два конструкторских бюро, продолжающих традиции, заложенные выдающимися отечественными конструкторами – Михаилом Леонтьевичем Милем и Николаем Ильичом Камовым.
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Андрей БогинскийВертолеты РоссииКамовРостехМосковский вертолетный завод им. М. Л. МиляЭкономика
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