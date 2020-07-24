Глава "Вертолетов России" назвал цель объединения КБ Миля и Камова

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Основной целью объединения конструкторских бюро Миля и Камова в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ) является перебалансировка мощностей и повышение качества конструкторской документации, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Андрей Богинский. Основной целью объединения конструкторских бюро Миля и Камова в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ) является перебалансировка мощностей и повышение качества конструкторской документации, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга " Вертолеты России " (входит в Ростех

"Раньше было как: заказывали работы по специфике то "Милю", то "Камову", но бывало, что есть работа у "Миля", но нет у "Камова" и наоборот. Допустим, НИР "Скорость" развивается, но заказа пока нет. В то время как продолжаются работы по новой соосной машине, по Ка-52М , плюс Ка-52К для наших вертолетоносцев. То есть камовцы сегодня загружены", - сказал Богинский.

Поэтому, отметил он, основная задача создания НЦВ - это перебалансировка мощностей, выработка единых требований к персоналу, а второй вопрос - это повышение качества конструкторской документации, чтобы обеспечить процесс ее сдачи серийному заводу с первого раза.

"Плюс, есть запрос от молодых специалистов, чтобы они на более ранних стадиях вовлекались в серьезную работу. Эти задачи сейчас решаем, чтобы сотрудники на разных уровнях чувствовали поддержку руководства и свою вовлеченность в процессы. Взамен мы требуем квалификацию и высокое качество выполняемых работ", - сказал гендиректор холдинга.

Согласно данным на сайте холдинга, "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова" сочетает в себе ведущие конструкторские и инженерные возможности "Вертолетов России". Предприятие специализируется на опытно-конструкторской и научно-исследовательской работе, занимается проектированием, постройкой и испытанием опытных образцов вертолетов. Для этих целей на территории НЦВ функционируют опытное производство, прогрессивный экспериментально-исследовательский комплекс, инженерно-инновационный центр и уникальная летно-испытательная база.