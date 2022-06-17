https://ria.ru/20220617/venesuela-1796347067.html

США смягчили санкции против Венесуэлы

США смягчили санкции против Венесуэлы - РИА Новости, 17.06.2022

США смягчили санкции против Венесуэлы

США в пятницу внесли послабления в рестрикции против Венесуэлы, сняв индивидуальные санкции с бывшего вице-президента венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T21:35

2022-06-17T21:35

2022-06-17T21:45

сша

венесуэла

pdvsa

николас мадуро

каракас

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. США в пятницу внесли послабления в рестрикции против Венесуэлы, сняв индивидуальные санкции с бывшего вице-президента венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA Карлоса Эрика Мальпика-Флореса, говорится в заявлении американского минфина.Мальпика-Флорес - бывший высокопоставленный чиновник PDVSA и племянник супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Смягчение санкций в отношении латиноамериканской страны предсказывали ранее ведущие американские СМИ и аналитики. Считается, что таким образом Вашингтон рассчитывает получить согласие Каракаса нарастить поставки нефти для смягчения поразившего США топливного кризиса.Вскоре после начала специальной военной операции РФ на Украине в американских изданиях появились сообщения о том, что Белый дом пытается инициировать обсуждение с Каракасом путей смягчения экономических санкций, чтобы открыть доступ венесуэльской нефти на мировые рынки и тем самым заместить ею поставки из России.

https://ria.ru/20220603/gegemoniya-1792767614.html

сша

венесуэла

каракас

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, венесуэла, pdvsa, николас мадуро, каракас, министерство финансов сша