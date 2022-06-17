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Власти выделят из ФНБ 120 миллиардов рублей для финансирования ВЭБ.РФ

Власти выделят из ФНБ 120 миллиардов рублей для финансирования ВЭБ.РФ - РИА Новости, 17.06.2022

Власти выделят из ФНБ 120 миллиардов рублей для финансирования ВЭБ.РФ

России надо смещаться от мер бюджетного стимулирования деловой активности в сторону рыночных механизмов: на фабрику проектного финансирования ВЭБа будет... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:01

2022-06-17T16:01

2022-06-17T16:37

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

вэб.рф (вэб)

санкт-петербург

россия

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. России надо смещаться от мер бюджетного стимулирования деловой активности в сторону рыночных механизмов: на фабрику проектного финансирования ВЭБа будет выделено 120 миллиардов рублей, что обеспечит допкредитование в объеме порядка 0,5 триллиона рублей, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин."Уже в ближайшее время акцент в поддержке деловой активности должен смещаться от мер бюджетного стимулирования к механизмам рыночного, банковского кредитования, этот процесс нужно безусловно поддержать. Так, для наращивания возможностей фабрики проектного финансирования ВЭБа выделим 120 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Такая мера обеспечит дополнительное кредитование востребованных инициатив, проектов в объеме порядка полутриллионна рублей", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, вэб.рф (вэб), санкт-петербург, россия, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд)