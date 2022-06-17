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МИД опроверг информацию о задержании в Нидерландах сотрудника ГРУ - РИА Новости, 17.06.2022
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МИД опроверг информацию о задержании в Нидерландах сотрудника ГРУ
МИД опроверг информацию о задержании в Нидерландах сотрудника ГРУ - РИА Новости, 17.06.2022
МИД опроверг информацию о задержании в Нидерландах сотрудника ГРУ
МИД России назвал вбросом информацию о том, что в Нидерландах якобы был задержан "сотрудник ГРУ". РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:23
2022-06-17T17:30
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нидерланды
политика
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. МИД России назвал вбросом информацию о том, что в Нидерландах якобы был задержан "сотрудник ГРУ".Ранее служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) заявила, что помешала "российскому разведчику" попасть на стажировку в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге якобы под видом бразильца, при этом ведомство не привело конкретных доказательств своих утверждений."Официального уведомления об указанном инциденте, согласно принятой дипломатической практике, Нидерланды нам не направляли. Приходится черпать информацию из опубликованной Службой общей разведки и безопасности Нидерландов автобиографии "неудавшегося шпиона". Очевидно, что данный информационный вброс нацелен на то, чтобы посмаковать очередной шпионский скандал с участием России, попугать общественность "коварными происками" русских, а заодно и сформировать "нужный" политический фон для привлечения внимания к предпринимаемым МУС попыткам расследовать якобы совершенные российскими военнослужащими преступления на территории Украины", - говорится в заявлении МИД РФ.Отмечается также, что российская сторона неоднократно указывала Нидерландам, в том числе по дипломатическим каналам, что "развязанная в стране антироссийская кампания шпиономании, сопровождающаяся целенаправленными "сливами" в СМИ информации сомнительного содержания, ничего, кроме ущерба и без того деградировавшим по вине официальной Гааги двусторонним отношениям, не несет"."Можем выразить только сожаление в связи с нежеланием нидерландской стороны придерживаться конструктивных подходов в выстраивании связей с Россией", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20220617/feyk-1795994927.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нидерланды, политика, россия
17:23 17.06.2022 (обновлено: 17:30 17.06.2022)
 
МИД опроверг информацию о задержании в Нидерландах сотрудника ГРУ

МИД назвал информацию о задержании в Нидерландах сотрудника ГРУ вбросом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. МИД России назвал вбросом информацию о том, что в Нидерландах якобы был задержан "сотрудник ГРУ".
Ранее служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) заявила, что помешала "российскому разведчику" попасть на стажировку в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге якобы под видом бразильца, при этом ведомство не привело конкретных доказательств своих утверждений.
"Официального уведомления об указанном инциденте, согласно принятой дипломатической практике, Нидерланды нам не направляли. Приходится черпать информацию из опубликованной Службой общей разведки и безопасности Нидерландов автобиографии "неудавшегося шпиона". Очевидно, что данный информационный вброс нацелен на то, чтобы посмаковать очередной шпионский скандал с участием России, попугать общественность "коварными происками" русских, а заодно и сформировать "нужный" политический фон для привлечения внимания к предпринимаемым МУС попыткам расследовать якобы совершенные российскими военнослужащими преступления на территории Украины", - говорится в заявлении МИД РФ.
Отмечается также, что российская сторона неоднократно указывала Нидерландам, в том числе по дипломатическим каналам, что "развязанная в стране антироссийская кампания шпиономании, сопровождающаяся целенаправленными "сливами" в СМИ информации сомнительного содержания, ничего, кроме ущерба и без того деградировавшим по вине официальной Гааги двусторонним отношениям, не несет".
"Можем выразить только сожаление в связи с нежеланием нидерландской стороны придерживаться конструктивных подходов в выстраивании связей с Россией", - заключили в министерстве.
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