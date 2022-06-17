https://ria.ru/20220617/vandaly-1796097751.html
В Чебоксарах двое вандалов сломали инсталляцию в виде буквы Z
В Чебоксарах двое вандалов сломали инсталляцию в виде буквы Z - РИА Новости, 17.06.2022
В Чебоксарах двое вандалов сломали инсталляцию в виде буквы Z
Двое молодых мужчин сломали установленную в центре Чебоксар большую букву Z, оба вандала задержаны, сообщил глава администрации города Денис Спирин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:39
2022-06-17T13:39
2022-06-17T13:40
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Двое молодых мужчин сломали установленную в центре Чебоксар большую букву Z, оба вандала задержаны, сообщил глава администрации города Денис Спирин."3.20 утра. Такое не остается незамеченным. Молодые люди задержаны. Административка 100%, будут взяты на учет. И остается открытым вопрос – зачем?", - написал Спирин в своем Telegram-канале, где разместил видео с камеры наблюдения, запечатлевшей действия вандалов.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашии, 17 июня около 03.30 полицию поступило сообщение о том, что двое молодых людей повредили световую инсталляцию в виде буквы Z. Спустя несколько минут сотрудники ГИБДД на одной из улиц города задержали правонарушителей."В отношении двух местных жителей 22 и 24 лет составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ"). Административные материалы для рассмотрения направлены в Ленинский районный суд", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220412/izbienie-1783062844.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Жители Чебоксар разбили инсталляцию с буквой Z. Видео МВД с кадрами задержания
Жители Чебоксар разбили инсталляцию с буквой Z. Видео МВД с кадрами задержания
2022-06-17T13:39
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), чебоксары, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:39 17.06.2022 (обновлено: 13:40 17.06.2022)
В Чебоксарах двое вандалов сломали инсталляцию в виде буквы Z
В Чебоксарах задержали вандалов, сломавших инсталляцию в виде буквы Z