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ПСБ отметил точки роста для цифровых банковских услуг - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
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ПСБ отметил точки роста для цифровых банковских услуг
ПСБ отметил точки роста для цифровых банковских услуг - РИА Новости, 17.06.2022
ПСБ отметил точки роста для цифровых банковских услуг
видят большие перспективы в решениях, которые позволяют выполнять рутинные процедуры при ведении предпринимательской деятельности, оставаясь при этом в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:50
2022-06-17T16:50
петербургский международный экономический форум — 2022
псб (банк псб)
промсвязьбанк
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. В ПСБ видят большие перспективы в решениях, которые позволяют выполнять рутинные процедуры при ведении предпринимательской деятельности, оставаясь при этом в привычном канале общения, заявил старший вице-президент - руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.Он выступил в рамках открытого диалога "Финтех 2022: шаг за горизонт" на площадке Петербургского международного экономического форума.Среди таких решений он назвал чат-банк, запущенный ПСБ первым на рынке банковских услуг, - сервис позволяющий выставлять и оплачивать счета, не выходя из привычных мессенджеров. Также Чернощекин обратил внимание на участие ПСБ в проектах по внедрению цифрового рубля и цифровых финансовых активов.Представитель банка напомнил, что ПСБ уже давно и одним из первых предлагает онлайн-кредитование бизнеса, в рамках которого клиенты могут в течение часа получить финансирование всего по двум документам."Сейчас мы формируем для бизнеса предодобренные кредитные решения на базе нашей платформы онлайн-кредитования бизнеса, как для действующих клиентов банка, так и для предпринимателей, у которых еще нет расчетного счета в ПСБ, с лимитом до 100 млн рублей. Наши сервисы позволяют бизнесу получить финансирование практически за один клик в мобильном банке", - сказал Чернощекин.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:50 17.06.2022
 

ПСБ отметил точки роста для цифровых банковских услуг

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. В ПСБ видят большие перспективы в решениях, которые позволяют выполнять рутинные процедуры при ведении предпринимательской деятельности, оставаясь при этом в привычном канале общения, заявил старший вице-президент - руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
Он выступил в рамках открытого диалога "Финтех 2022: шаг за горизонт" на площадке Петербургского международного экономического форума.
"Мы видим большие перспективы в решениях, которые позволяют выполнять рутинные процедуры при ведении предпринимательской деятельности, оставаясь в привычном канале общения, получать банковские услуги дистанционно с минимальным количеством документов или совсем их исключающие, повышающие прозрачность расчетов и предлагающие дополнительные инструменты для инвестиций", - сказал Чернощекин.
Среди таких решений он назвал чат-банк, запущенный ПСБ первым на рынке банковских услуг, - сервис позволяющий выставлять и оплачивать счета, не выходя из привычных мессенджеров. Также Чернощекин обратил внимание на участие ПСБ в проектах по внедрению цифрового рубля и цифровых финансовых активов.
Представитель банка напомнил, что ПСБ уже давно и одним из первых предлагает онлайн-кредитование бизнеса, в рамках которого клиенты могут в течение часа получить финансирование всего по двум документам.
"Сейчас мы формируем для бизнеса предодобренные кредитные решения на базе нашей платформы онлайн-кредитования бизнеса, как для действующих клиентов банка, так и для предпринимателей, у которых еще нет расчетного счета в ПСБ, с лимитом до 100 млн рублей. Наши сервисы позволяют бизнесу получить финансирование практически за один клик в мобильном банке", - сказал Чернощекин.
Символика XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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