https://ria.ru/20220617/uslugi-1796209064.html
ПСБ отметил точки роста для цифровых банковских услуг
ПСБ отметил точки роста для цифровых банковских услуг - РИА Новости, 17.06.2022
ПСБ отметил точки роста для цифровых банковских услуг
видят большие перспективы в решениях, которые позволяют выполнять рутинные процедуры при ведении предпринимательской деятельности, оставаясь при этом в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:50
2022-06-17T16:50
2022-06-17T16:50
петербургский международный экономический форум — 2022
псб (банк псб)
промсвязьбанк
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_470:590:3062:2048_1920x0_80_0_0_7e6418e2393dfa4e3a43f2852c7d447a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. В ПСБ видят большие перспективы в решениях, которые позволяют выполнять рутинные процедуры при ведении предпринимательской деятельности, оставаясь при этом в привычном канале общения, заявил старший вице-президент - руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.Он выступил в рамках открытого диалога "Финтех 2022: шаг за горизонт" на площадке Петербургского международного экономического форума.Среди таких решений он назвал чат-банк, запущенный ПСБ первым на рынке банковских услуг, - сервис позволяющий выставлять и оплачивать счета, не выходя из привычных мессенджеров. Также Чернощекин обратил внимание на участие ПСБ в проектах по внедрению цифрового рубля и цифровых финансовых активов.Представитель банка напомнил, что ПСБ уже давно и одним из первых предлагает онлайн-кредитование бизнеса, в рамках которого клиенты могут в течение часа получить финансирование всего по двум документам."Сейчас мы формируем для бизнеса предодобренные кредитные решения на базе нашей платформы онлайн-кредитования бизнеса, как для действующих клиентов банка, так и для предпринимателей, у которых еще нет расчетного счета в ПСБ, с лимитом до 100 млн рублей. Наши сервисы позволяют бизнесу получить финансирование практически за один клик в мобильном банке", - сказал Чернощекин.
https://ria.ru/20220616/sotsproekty-1795895927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), промсвязьбанк, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости.
В ПСБ
видят большие перспективы в решениях, которые позволяют выполнять рутинные процедуры при ведении предпринимательской деятельности, оставаясь при этом в привычном канале общения, заявил старший вице-президент - руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ
Александр Чернощекин.
Он выступил в рамках открытого диалога "Финтех 2022: шаг за горизонт" на площадке Петербургского международного экономического форума.
"Мы видим большие перспективы в решениях, которые позволяют выполнять рутинные процедуры при ведении предпринимательской деятельности, оставаясь в привычном канале общения, получать банковские услуги дистанционно с минимальным количеством документов или совсем их исключающие, повышающие прозрачность расчетов и предлагающие дополнительные инструменты для инвестиций", - сказал Чернощекин.
Среди таких решений он назвал чат-банк, запущенный ПСБ первым на рынке банковских услуг, - сервис позволяющий выставлять и оплачивать счета, не выходя из привычных мессенджеров. Также Чернощекин обратил внимание на участие ПСБ в проектах по внедрению цифрового рубля и цифровых финансовых активов.
Представитель банка напомнил, что ПСБ уже давно и одним из первых предлагает онлайн-кредитование бизнеса, в рамках которого клиенты могут в течение часа получить финансирование всего по двум документам.
"Сейчас мы формируем для бизнеса предодобренные кредитные решения на базе нашей платформы онлайн-кредитования бизнеса, как для действующих клиентов банка, так и для предпринимателей, у которых еще нет расчетного счета в ПСБ, с лимитом до 100 млн рублей. Наши сервисы позволяют бизнесу получить финансирование практически за один клик в мобильном банке", - сказал Чернощекин.