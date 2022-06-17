https://ria.ru/20220617/uslugi-1796209064.html

ПСБ отметил точки роста для цифровых банковских услуг

ПСБ отметил точки роста для цифровых банковских услуг - РИА Новости, 17.06.2022

ПСБ отметил точки роста для цифровых банковских услуг

видят большие перспективы в решениях, которые позволяют выполнять рутинные процедуры при ведении предпринимательской деятельности, оставаясь при этом в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:50

2022-06-17T16:50

2022-06-17T16:50

петербургский международный экономический форум — 2022

псб (банк псб)

промсвязьбанк

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. В ПСБ видят большие перспективы в решениях, которые позволяют выполнять рутинные процедуры при ведении предпринимательской деятельности, оставаясь при этом в привычном канале общения, заявил старший вице-президент - руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.Он выступил в рамках открытого диалога "Финтех 2022: шаг за горизонт" на площадке Петербургского международного экономического форума.Среди таких решений он назвал чат-банк, запущенный ПСБ первым на рынке банковских услуг, - сервис позволяющий выставлять и оплачивать счета, не выходя из привычных мессенджеров. Также Чернощекин обратил внимание на участие ПСБ в проектах по внедрению цифрового рубля и цифровых финансовых активов.Представитель банка напомнил, что ПСБ уже давно и одним из первых предлагает онлайн-кредитование бизнеса, в рамках которого клиенты могут в течение часа получить финансирование всего по двум документам."Сейчас мы формируем для бизнеса предодобренные кредитные решения на базе нашей платформы онлайн-кредитования бизнеса, как для действующих клиентов банка, так и для предпринимателей, у которых еще нет расчетного счета в ПСБ, с лимитом до 100 млн рублей. Наши сервисы позволяют бизнесу получить финансирование практически за один клик в мобильном банке", - сказал Чернощекин.

https://ria.ru/20220616/sotsproekty-1795895927.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)