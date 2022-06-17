https://ria.ru/20220617/usloviya-1796190152.html
Россия будет готова к сотрудничеству на равноправных условиях, заявил Путин
Россия будет готова к сотрудничеству на равноправных условиях, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Россия будет готова к сотрудничеству на равноправных условиях, заявил Путин
Россия будет открыта к сотрудничеству на равноправных условиях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:23
2022-06-17T16:23
2022-06-17T16:35
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия будет открыта к сотрудничеству на равноправных условиях, заявил президент России Владимир Путин.Он остановился на ключевых принципах, на основе которых будет развиваться Россия и её экономика."Первый — это открытость. По-настоящему суверенное государство всегда настроено на равноправное партнерство, на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие", - сказал он выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/rusofobiya-1796187594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
16:23 17.06.2022 (обновлено: 16:35 17.06.2022)
Россия будет готова к сотрудничеству на равноправных условиях, заявил Путин
Президент Путин: Россия будет готова к сотрудничеству на равноправных условиях