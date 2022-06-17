https://ria.ru/20220617/usloviya-1796190152.html

Россия будет готова к сотрудничеству на равноправных условиях, заявил Путин

Россия будет готова к сотрудничеству на равноправных условиях, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Россия будет готова к сотрудничеству на равноправных условиях, заявил Путин

Россия будет открыта к сотрудничеству на равноправных условиях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:23

2022-06-17T16:23

2022-06-17T16:35

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия будет открыта к сотрудничеству на равноправных условиях, заявил президент России Владимир Путин.Он остановился на ключевых принципах, на основе которых будет развиваться Россия и её экономика."Первый — это открытость. По-настоящему суверенное государство всегда настроено на равноправное партнерство, на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие", - сказал он выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/rusofobiya-1796187594.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия