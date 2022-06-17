https://ria.ru/20220617/ukraina-1796333291.html

На Украине создавались условия для защиты украденных денег, заявил Путин

На Украине создавались условия для защиты украденных денег, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

На Украине создавались условия для защиты украденных денег, заявил Путин

Россия никогда не лезла на Украину, там целенаправленно создавались условия для защиты денег, украденных у украинцев, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:30

2022-06-17T20:30

2022-06-17T20:30

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

россия

украина

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796204226_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e90aee52e2ffa7f811528b438bb6658.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия никогда не лезла на Украину, там целенаправленно создавались условия для защиты денег, украденных у украинцев, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.Он отметил, что группа людей, которая "фактически захватила политическую власть или влияла на высшее политическое руководство, она и определила вектор развития, а потом заявила о каком-то цивилизационном выборе"."Повторяю, на мой взгляд, только для того, чтобы, вы уж меня простите, я совсем дворовым языком скажу, чтобы "бабки" свои сохранить в иностранных банках, чтобы их никто не трогал. Вот только ради чего", - заявил Путин.Он подчеркнул, что Россия никогда не лезла на Украину."Мы же туда никогда не лезли, и не смотря на этот так называемый выбор. Мы же не лезли, нет, это делалось целенаправленно, чтобы создать благоприятные условия для того, чтобы защитить свои средства, украденные у украинского народа. Другого я ничего не вижу", - сообщил Путин.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796319728.html

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796327860.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, украина, петербургский международный экономический форум (фонд)