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На Украине создавались условия для защиты украденных денег, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796333291.html
На Украине создавались условия для защиты украденных денег, заявил Путин
На Украине создавались условия для защиты украденных денег, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
На Украине создавались условия для защиты украденных денег, заявил Путин
Россия никогда не лезла на Украину, там целенаправленно создавались условия для защиты денег, украденных у украинцев, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T20:30
2022-06-17T20:30
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
россия
украина
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия никогда не лезла на Украину, там целенаправленно создавались условия для защиты денег, украденных у украинцев, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.Он отметил, что группа людей, которая "фактически захватила политическую власть или влияла на высшее политическое руководство, она и определила вектор развития, а потом заявила о каком-то цивилизационном выборе"."Повторяю, на мой взгляд, только для того, чтобы, вы уж меня простите, я совсем дворовым языком скажу, чтобы "бабки" свои сохранить в иностранных банках, чтобы их никто не трогал. Вот только ради чего", - заявил Путин.Он подчеркнул, что Россия никогда не лезла на Украину."Мы же туда никогда не лезли, и не смотря на этот так называемый выбор. Мы же не лезли, нет, это делалось целенаправленно, чтобы создать благоприятные условия для того, чтобы защитить свои средства, украденные у украинского народа. Другого я ничего не вижу", - сообщил Путин.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796319728.html
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владимир путин, россия, украина, петербургский международный экономический форум (фонд)
20:30 17.06.2022
 
На Украине создавались условия для защиты украденных денег, заявил Путин

Путин: на Украине создавали условия для защиты украденных денег, но Россия туда не лезла

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия никогда не лезла на Украину, там целенаправленно создавались условия для защиты денег, украденных у украинцев, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.
Он отметил, что группа людей, которая "фактически захватила политическую власть или влияла на высшее политическое руководство, она и определила вектор развития, а потом заявила о каком-то цивилизационном выборе".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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"Повторяю, на мой взгляд, только для того, чтобы, вы уж меня простите, я совсем дворовым языком скажу, чтобы "бабки" свои сохранить в иностранных банках, чтобы их никто не трогал. Вот только ради чего", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что Россия никогда не лезла на Украину.
"Мы же туда никогда не лезли, и не смотря на этот так называемый выбор. Мы же не лезли, нет, это делалось целенаправленно, чтобы создать благоприятные условия для того, чтобы защитить свои средства, украденные у украинского народа. Другого я ничего не вижу", - сообщил Путин.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинРоссияУкраинаПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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