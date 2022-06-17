На Украине создавались условия для защиты украденных денег, заявил Путин
Путин: на Украине создавали условия для защиты украденных денег, но Россия туда не лезла
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия никогда не лезла на Украину, там целенаправленно создавались условия для защиты денег, украденных у украинцев, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.
Он отметил, что группа людей, которая "фактически захватила политическую власть или влияла на высшее политическое руководство, она и определила вектор развития, а потом заявила о каком-то цивилизационном выборе".
"Повторяю, на мой взгляд, только для того, чтобы, вы уж меня простите, я совсем дворовым языком скажу, чтобы "бабки" свои сохранить в иностранных банках, чтобы их никто не трогал. Вот только ради чего", - заявил Путин.
"Мы же туда никогда не лезли, и не смотря на этот так называемый выбор. Мы же не лезли, нет, это делалось целенаправленно, чтобы создать благоприятные условия для того, чтобы защитить свои средства, украденные у украинского народа. Другого я ничего не вижу", - сообщил Путин.