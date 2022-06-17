https://ria.ru/20220617/ukraina-1796329061.html
Путин: Россия делала все возможное для благоприятных отношений с Украиной
Путин: Россия делала все возможное для благоприятных отношений с Украиной - РИА Новости, 17.06.2022
Путин: Россия делала все возможное для благоприятных отношений с Украиной
Россия делала все возможное, чтобы создать условия для благоприятных отношений с Украиной, помогала соседней стране десятилетиями, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T20:17
2022-06-17T20:17
2022-06-17T20:17
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796262526_0:86:2581:1538_1920x0_80_0_0_2ab8202f9f267184732c4ee5ca316a64.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия делала все возможное, чтобы создать условия для благоприятных отношений с Украиной, помогала соседней стране десятилетиями, заявил президент РФ Владимир Путин."Ну мы и так делали все, что могли. Россия в 1990-е годы и сама находилась в трудном положении. Но мы тем не менее постоянно помогали, и кредитами помогали, и дешевыми энергоресурсами. Из десятилетия в десятилетие", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Он отметил, что Россия готова была сотрудничать в области ключевых промышленных отраслей: в авиации, судостроении, предлагала различные формы кооперации."Честно говоря, я даже не очень понимаю, что бы мы могли сделать еще дополнительно", - отметил президент.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796327860.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796262526_307:0:2358:1538_1920x0_80_0_0_d2794ad6a6799b3eafbe41fc667b001d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), украина
Путин: Россия делала все возможное для благоприятных отношений с Украиной
Путин: Россия делала все возможное, чтобы создать благоприятные отношения с Украиной