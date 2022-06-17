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Путин: Россия делала все возможное для благоприятных отношений с Украиной - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/ukraina-1796329061.html
Путин: Россия делала все возможное для благоприятных отношений с Украиной
Путин: Россия делала все возможное для благоприятных отношений с Украиной - РИА Новости, 17.06.2022
Путин: Россия делала все возможное для благоприятных отношений с Украиной
Россия делала все возможное, чтобы создать условия для благоприятных отношений с Украиной, помогала соседней стране десятилетиями, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T20:17
2022-06-17T20:17
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия делала все возможное, чтобы создать условия для благоприятных отношений с Украиной, помогала соседней стране десятилетиями, заявил президент РФ Владимир Путин."Ну мы и так делали все, что могли. Россия в 1990-е годы и сама находилась в трудном положении. Но мы тем не менее постоянно помогали, и кредитами помогали, и дешевыми энергоресурсами. Из десятилетия в десятилетие", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Он отметил, что Россия готова была сотрудничать в области ключевых промышленных отраслей: в авиации, судостроении, предлагала различные формы кооперации."Честно говоря, я даже не очень понимаю, что бы мы могли сделать еще дополнительно", - отметил президент.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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экономика, владимир путин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), украина
20:17 17.06.2022
 
Путин: Россия делала все возможное для благоприятных отношений с Украиной

Путин: Россия делала все возможное, чтобы создать благоприятные отношения с Украиной

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия делала все возможное, чтобы создать условия для благоприятных отношений с Украиной, помогала соседней стране десятилетиями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ну мы и так делали все, что могли. Россия в 1990-е годы и сама находилась в трудном положении. Но мы тем не менее постоянно помогали, и кредитами помогали, и дешевыми энергоресурсами. Из десятилетия в десятилетие", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Он отметил, что Россия готова была сотрудничать в области ключевых промышленных отраслей: в авиации, судостроении, предлагала различные формы кооперации.
"Честно говоря, я даже не очень понимаю, что бы мы могли сделать еще дополнительно", - отметил президент.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 20:13Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин прокомментировал отношения России и Украины после распада СССР
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаВладимир ПутинРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Украина
 
 
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