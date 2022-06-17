https://ria.ru/20220617/ukraina-1796329061.html

Путин: Россия делала все возможное для благоприятных отношений с Украиной

Путин: Россия делала все возможное для благоприятных отношений с Украиной - РИА Новости, 17.06.2022

Путин: Россия делала все возможное для благоприятных отношений с Украиной

Россия делала все возможное, чтобы создать условия для благоприятных отношений с Украиной, помогала соседней стране десятилетиями, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:17

2022-06-17T20:17

2022-06-17T20:17

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

владимир путин

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия делала все возможное, чтобы создать условия для благоприятных отношений с Украиной, помогала соседней стране десятилетиями, заявил президент РФ Владимир Путин."Ну мы и так делали все, что могли. Россия в 1990-е годы и сама находилась в трудном положении. Но мы тем не менее постоянно помогали, и кредитами помогали, и дешевыми энергоресурсами. Из десятилетия в десятилетие", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Он отметил, что Россия готова была сотрудничать в области ключевых промышленных отраслей: в авиации, судостроении, предлагала различные формы кооперации."Честно говоря, я даже не очень понимаю, что бы мы могли сделать еще дополнительно", - отметил президент.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796327860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), украина