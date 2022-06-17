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Путин рассказал, как формировалась Украина - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796319728.html
Путин рассказал, как формировалась Украина
Путин рассказал, как формировалась Украина - РИА Новости, 17.06.2022
Путин рассказал, как формировалась Украина
Украина пришла в Российскую империю изначально с тремя территориями, западные части Украине достались в результате Второй мировой войны, все, что досталось в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:49
2022-06-17T19:49
петербургский международный экономический форум — 2022
в мире
украина
российская империя
россия
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
новороссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Украина пришла в Российскую империю изначально с тремя территориями, западные части Украине достались в результате Второй мировой войны, все, что досталось в результате формирования Советского Союза, было подарено Украине Владимиром Лениным, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ."Вот мы говорим, вы сейчас упомянули, мол, возвращаем свое, ну, исторически, да, конечно. Это все Причерноморье, допустим. Мы на самом деле не претендуем на все это, но тем не менее, это же факт. Новороссия, откуда она взялась? В результате нескольких войн с турецкой империей. Какая Украина, при чем здесь Украина? Вообще никакого отношения не имеет к этому", - сказал Путин.Он отметил, что западные части Украины достались в результате Второй мировой войны. По его словам, "Сталин отобрал территорию у Венгрии, Румынии и Польши и отдал в Украину, наградив ту же самую Польшу восточными землями Германии"."Вся левобережная Украина известно, как складывалась. Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически: это Киев, Киевская область, Житомир, Чернигов, вот и все, тысяча пятьсот какой-то... сорок пятый год что ли. Все, что досталось потом в результате формирования Советского Союза в 1922 году, было направлено, подарено Владимиром Ильичом Лениным при формировании Советского Союза. Причем вот этот Донбасс, сначала решили в составе РСФСР, а потом, как сказал Ленин, "надо перерешать" и передали в Украину для того, чтобы поднять процент пролетарского населения на Украине. Вот как она формировалась", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796289872.html
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в мире, украина, российская империя, россия, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), новороссия, донбасс
19:49 17.06.2022
 
Путин рассказал, как формировалась Украина

Президент Путин: Украина пришла в Российскую империю изначально с тремя территориями

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Украина пришла в Российскую империю изначально с тремя территориями, западные части Украине достались в результате Второй мировой войны, все, что досталось в результате формирования Советского Союза, было подарено Украине Владимиром Лениным, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
"Вот мы говорим, вы сейчас упомянули, мол, возвращаем свое, ну, исторически, да, конечно. Это все Причерноморье, допустим. Мы на самом деле не претендуем на все это, но тем не менее, это же факт. Новороссия, откуда она взялась? В результате нескольких войн с турецкой империей. Какая Украина, при чем здесь Украина? Вообще никакого отношения не имеет к этому", - сказал Путин.
Путин: Западу от Украины нужны только лес, пшеница и кукуруза - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 18:56Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин рассказал об отношении Запада к Украине
Он отметил, что западные части Украины достались в результате Второй мировой войны. По его словам, "Сталин отобрал территорию у Венгрии, Румынии и Польши и отдал в Украину, наградив ту же самую Польшу восточными землями Германии".
"Вся левобережная Украина известно, как складывалась. Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически: это Киев, Киевская область, Житомир, Чернигов, вот и все, тысяча пятьсот какой-то... сорок пятый год что ли. Все, что досталось потом в результате формирования Советского Союза в 1922 году, было направлено, подарено Владимиром Ильичом Лениным при формировании Советского Союза. Причем вот этот Донбасс, сначала решили в составе РСФСР, а потом, как сказал Ленин, "надо перерешать" и передали в Украину для того, чтобы поднять процент пролетарского населения на Украине. Вот как она формировалась", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 18:30Петербургский международный экономический форум — 2022
На Украине начали создавать антироссийский плацдарм, заявил Путин
 
Петербургский международный экономический форум — 2022В миреУкраинаРоссийская империяРоссияВладимир ПутинПетербургский международный экономический форум (фонд)НовороссияДонбасс
 
 
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