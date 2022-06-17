https://ria.ru/20220617/ukraina-1796108942.html

Украина не доживет до вступления в Евросоюз, заявили в Госдуме

Украина не доживет до вступления в Евросоюз, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.06.2022

Украина не доживет до вступления в Евросоюз, заявили в Госдуме

Решение Еврокомиссии о присвоении Украине статуса кандидата в члены ЕС - только рекомендация ЕК, Украина может не "дожить" до вступления в ЕС, заявил РИА... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:12

2022-06-17T14:12

2022-06-17T14:12

в мире

украина

евросоюз

россия

госдума рф

вячеслав никонов

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Решение Еврокомиссии о присвоении Украине статуса кандидата в члены ЕС - только рекомендация ЕК, Украина может не "дожить" до вступления в ЕС, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Еврокомиссия в пятницу официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня."Это только рекомендация ЕК. Необходимого для решения согласия нет - как минимум голландцы и датчане против. Статус, скорее всего, не дадут. А даже если вдруг дадут… Турция - кандидат с 1999 года. Украине ждать дольше. Столько она не проживет", - подчеркнул депутат и добавил, что любое решение ЕС для участников может иметь "только моральное значение".

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, россия, госдума рф, вячеслав никонов