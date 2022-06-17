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Украина не доживет до вступления в Евросоюз, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.06.2022
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Украина не доживет до вступления в Евросоюз, заявили в Госдуме
Украина не доживет до вступления в Евросоюз, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.06.2022
Украина не доживет до вступления в Евросоюз, заявили в Госдуме
Решение Еврокомиссии о присвоении Украине статуса кандидата в члены ЕС - только рекомендация ЕК, Украина может не "дожить" до вступления в ЕС, заявил РИА... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:12
2022-06-17T14:12
в мире
украина
евросоюз
россия
госдума рф
вячеслав никонов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Решение Еврокомиссии о присвоении Украине статуса кандидата в члены ЕС - только рекомендация ЕК, Украина может не "дожить" до вступления в ЕС, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Еврокомиссия в пятницу официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня."Это только рекомендация ЕК. Необходимого для решения согласия нет - как минимум голландцы и датчане против. Статус, скорее всего, не дадут. А даже если вдруг дадут… Турция - кандидат с 1999 года. Украине ждать дольше. Столько она не проживет", - подчеркнул депутат и добавил, что любое решение ЕС для участников может иметь "только моральное значение".
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в мире, украина, евросоюз, россия, госдума рф, вячеслав никонов
14:12 17.06.2022
 
Украина не доживет до вступления в Евросоюз, заявили в Госдуме

Никонов: Киев будет ждать вступления в ЕС дольше, чем Анкара, столько Украина не проживет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной думы Вячеслав Никонов
Депутат Государственной думы Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной думы Вячеслав Никонов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Решение Еврокомиссии о присвоении Украине статуса кандидата в члены ЕС - только рекомендация ЕК, Украина может не "дожить" до вступления в ЕС, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
Еврокомиссия в пятницу официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
"Это только рекомендация ЕК. Необходимого для решения согласия нет - как минимум голландцы и датчане против. Статус, скорее всего, не дадут. А даже если вдруг дадут… Турция - кандидат с 1999 года. Украине ждать дольше. Столько она не проживет", - подчеркнул депутат и добавил, что любое решение ЕС для участников может иметь "только моральное значение".
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В миреУкраинаЕвросоюзРоссияГосдума РФВячеслав Никонов
 
 
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