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Украина вводит визовый режим для россиян - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796105575.html
Украина вводит визовый режим для россиян
Украина вводит визовый режим для россиян - РИА Новости, 17.06.2022
Украина вводит визовый режим для россиян
Владимир Зеленский заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:02
2022-06-17T16:35
украина
специальная военная операция на украине
россия
в мире
владимир зеленский
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля."Согласно с запланированным решением кабинета министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан Российской Федерации", — говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.Решение ранее получило одобрение украинского правительства.В пятницу члены кабмина должны согласовать расторжение межправительственного соглашения о безвизовых поездках и обсудить применение некоторых международных договоров Украины с Россией.
https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777682013.html
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украина, россия, в мире, владимир зеленский, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
14:02 17.06.2022 (обновлено: 16:35 17.06.2022)
 
Украина вводит визовый режим для россиян

Президент Украины Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля.
"Согласно с запланированным решением кабинета министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан Российской Федерации", — говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
Решение ранее получило одобрение украинского правительства.
В пятницу члены кабмина должны согласовать расторжение межправительственного соглашения о безвизовых поездках и обсудить применение некоторых международных договоров Украины с Россией.
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