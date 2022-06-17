https://ria.ru/20220617/ukraina-1796105575.html

Украина вводит визовый режим для россиян

Украина вводит визовый режим для россиян - РИА Новости, 17.06.2022

Украина вводит визовый режим для россиян

Владимир Зеленский заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:02

2022-06-17T14:02

2022-06-17T16:35

украина

специальная военная операция на украине

россия

в мире

владимир зеленский

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля."Согласно с запланированным решением кабинета министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан Российской Федерации", — говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.Решение ранее получило одобрение украинского правительства.В пятницу члены кабмина должны согласовать расторжение межправительственного соглашения о безвизовых поездках и обсудить применение некоторых международных договоров Украины с Россией.

https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777682013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, владимир зеленский, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр