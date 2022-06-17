https://ria.ru/20220617/ukraina-1796079534.html

Песков прокомментировал идею освобождения всех русских городов на Украине

Песков прокомментировал идею освобождения всех русских городов на Украине - РИА Новости, 17.06.2022

Песков прокомментировал идею освобождения всех русских городов на Украине

Главной целью спецоперации является обеспечение безопасности и спасение жителей Донбасса от варварских актов киевской военщины, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:04

2022-06-17T13:04

2022-06-17T13:20

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий песков

денис пушилин

владимир путин

россия

донбасс

украина

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главной целью спецоперации является обеспечение безопасности и спасение жителей Донбасса от варварских актов киевской военщины, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что в ходе специальной военной операции на Украине нужно освобождать "все русские города"."Главной целью операции является обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса от тех варварских актов, варварских обстрелов со стороны киевской военщины", - ответил Песков на вопрос журналистов, вписываются ли в концепцию Кремля слова главы ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795679237.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/peskov-1792629660.html

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Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, денис пушилин, владимир путин, россия, донбасс, украина