https://ria.ru/20220617/ukraina-1796028722.html

Запорожские власти заявили о терроре Киева на контролируемых им территориях

Запорожские власти заявили о терроре Киева на контролируемых им территориях - РИА Новости, 17.06.2022

Запорожские власти заявили о терроре Киева на контролируемых им территориях

Киев устроил настоящий террор и преследование населения на подконтрольной ему части Запорожской области и в соседней Днепропетровской, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:24

2022-06-17T11:24

2022-06-17T11:24

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

украина

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Киев устроил настоящий террор и преследование населения на подконтрольной ему части Запорожской области и в соседней Днепропетровской, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось об освобождении более 70% Запорожской области, при этом под контролем киевских властей остается столица региона город Запорожье."Киевский режим устроил настоящий террор местного населения в подконтрольной части Запорожской области и соседней Днепропетровской. Идут тотальные проверки и избиения людей, которых подозревают в лояльном отношении к России или осуждении режима Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, основанием для задержания людей становится наличие в телефонах переписок и звонков на российские номера, подписок в социальных сетях и мессенджерах на пророссийские каналы, при этом бездомных людей заставляют признаться, что они являются агентами российских спецслужб."Людей подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении", - подчеркнул Рогов и добавил, что украинская сторона также организовала тотальные проверки мирного населения на блокпостах, установленных на линии разграничения и внутри контролируемых территорий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220518/azov-1789192529.html

https://ria.ru/20220616/kultura-1795714244.html

запорожская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр