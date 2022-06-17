Рейтинг@Mail.ru
Запорожские власти заявили о терроре Киева на контролируемых им территориях - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796028722.html
Запорожские власти заявили о терроре Киева на контролируемых им территориях
Запорожские власти заявили о терроре Киева на контролируемых им территориях - РИА Новости, 17.06.2022
Запорожские власти заявили о терроре Киева на контролируемых им территориях
Киев устроил настоящий террор и преследование населения на подконтрольной ему части Запорожской области и в соседней Днепропетровской, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:24
2022-06-17T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Киев устроил настоящий террор и преследование населения на подконтрольной ему части Запорожской области и в соседней Днепропетровской, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось об освобождении более 70% Запорожской области, при этом под контролем киевских властей остается столица региона город Запорожье."Киевский режим устроил настоящий террор местного населения в подконтрольной части Запорожской области и соседней Днепропетровской. Идут тотальные проверки и избиения людей, которых подозревают в лояльном отношении к России или осуждении режима Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, основанием для задержания людей становится наличие в телефонах переписок и звонков на российские номера, подписок в социальных сетях и мессенджерах на пророссийские каналы, при этом бездомных людей заставляют признаться, что они являются агентами российских спецслужб."Людей подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении", - подчеркнул Рогов и добавил, что украинская сторона также организовала тотальные проверки мирного населения на блокпостах, установленных на линии разграничения и внутри контролируемых территорий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220518/azov-1789192529.html
https://ria.ru/20220616/kultura-1795714244.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
11:24 17.06.2022
 
Запорожские власти заявили о терроре Киева на контролируемых им территориях

Член Запорожской ВГА Рогов: Киев устроил террор на подконтрольных себе территориях

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Киев устроил настоящий террор и преследование населения на подконтрольной ему части Запорожской области и в соседней Днепропетровской, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось об освобождении более 70% Запорожской области, при этом под контролем киевских властей остается столица региона город Запорожье.
Националисты полка Азов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 17:09Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Полк "Азов". Лаборатория фашизмаЗападная пропаганда продолжает показывать защитников Мариуполя героями-мучениками, но с каждым днем делать это все сложнее. Они причастны к убийствам, зверским пыткам, в том числе женщин и подростков. Для жителей Донбасса "Азов" — символ ада и многолетнего террора.
"Киевский режим устроил настоящий террор местного населения в подконтрольной части Запорожской области и соседней Днепропетровской. Идут тотальные проверки и избиения людей, которых подозревают в лояльном отношении к России или осуждении режима Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, основанием для задержания людей становится наличие в телефонах переписок и звонков на российские номера, подписок в социальных сетях и мессенджерах на пророссийские каналы, при этом бездомных людей заставляют признаться, что они являются агентами российских спецслужб.
"Людей подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении", - подчеркнул Рогов и добавил, что украинская сторона также организовала тотальные проверки мирного населения на блокпостах, установленных на линии разграничения и внутри контролируемых территорий.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 12:25
В Хмельницкой области запретили русскоязычную культуру
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала