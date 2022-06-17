Запорожские власти заявили о терроре Киева на контролируемых им территориях
Член Запорожской ВГА Рогов: Киев устроил террор на подконтрольных себе территориях
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Киев устроил настоящий террор и преследование населения на подконтрольной ему части Запорожской области и в соседней Днепропетровской, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось об освобождении более 70% Запорожской области, при этом под контролем киевских властей остается столица региона город Запорожье.
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"Киевский режим устроил настоящий террор местного населения в подконтрольной части Запорожской области и соседней Днепропетровской. Идут тотальные проверки и избиения людей, которых подозревают в лояльном отношении к России или осуждении режима Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, основанием для задержания людей становится наличие в телефонах переписок и звонков на российские номера, подписок в социальных сетях и мессенджерах на пророссийские каналы, при этом бездомных людей заставляют признаться, что они являются агентами российских спецслужб.
"Людей подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении", - подчеркнул Рогов и добавил, что украинская сторона также организовала тотальные проверки мирного населения на блокпостах, установленных на линии разграничения и внутри контролируемых территорий.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.