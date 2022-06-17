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Раскрыты тайные требования Европы к Зеленскому - РИА Новости, 17.06.2022
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Раскрыты тайные требования Европы к Зеленскому
Раскрыты тайные требования Европы к Зеленскому - РИА Новости, 17.06.2022
Раскрыты тайные требования Европы к Зеленскому
Во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии "за закрытыми дверями", вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T06:04
2022-06-17T11:38
в мире
олаф шольц
эммануэль макрон
марио драги
россия
украина
нато
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии "за закрытыми дверями", вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, пишет немецкая газета Die Welt.Как отмечает издание, находясь в Киеве, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. "Взамен главы государств и правительств "за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным", — утверждает газета.Экономический ущерб, понесенный этими европейскими странами из-за последствий кризиса, становится все сильнее, и его все труднее компенсировать. "Экономический рост затормозился, инфляция достигла рекордного уровня", — напоминает Die Welt.Кроме того, западноевропейские лидеры приехали в Киев и со своими личными повестками дня, предполагает издание. Так, Макрон, за последние недели превратившийся в "прагматика", которого с учетом экономических последствий кризиса больше беспокоило его окончание, чем целостность Украины, хотел "прояснить свою позицию".При этом премьер-министр Италии Драги своим участием во встрече стремился продемонстрировать статус Рима как одного из главных действующих лиц Евросоюза. "Но, как и для Макрона, для Драги также важно, чтобы кризис закончился как можно скорее. Ситуация в Италии становится все более неприятной: если производительность экономики из-за конфликта не восстановится, на карту будет поставлена ​​стабильность страны", — резюмирует газета.Глава Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что деструктивные действия США, Британии и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений привели к прекращению российско-украинского диалога. Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь указывал, что вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах".
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795884402.html
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в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, марио драги, россия, украина, нато, владимир путин, владимир зеленский
06:04 17.06.2022 (обновлено: 11:38 17.06.2022)
 
Раскрыты тайные требования Европы к Зеленскому

Die Welt: Шольц, Макрон и Драги непублично убеждали Зеленского договариваться с Россией

© AP Photo / Natacha PisarenkoПремьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии "за закрытыми дверями", вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, пишет немецкая газета Die Welt.
Как отмечает издание, находясь в Киеве, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. "Взамен главы государств и правительств "за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным", — утверждает газета.
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Экономический ущерб, понесенный этими европейскими странами из-за последствий кризиса, становится все сильнее, и его все труднее компенсировать. "Экономический рост затормозился, инфляция достигла рекордного уровня", — напоминает Die Welt.
Кроме того, западноевропейские лидеры приехали в Киев и со своими личными повестками дня, предполагает издание. Так, Макрон, за последние недели превратившийся в "прагматика", которого с учетом экономических последствий кризиса больше беспокоило его окончание, чем целостность Украины, хотел "прояснить свою позицию".
При этом премьер-министр Италии Драги своим участием во встрече стремился продемонстрировать статус Рима как одного из главных действующих лиц Евросоюза. "Но, как и для Макрона, для Драги также важно, чтобы кризис закончился как можно скорее. Ситуация в Италии становится все более неприятной: если производительность экономики из-за конфликта не восстановится, на карту будет поставлена ​​стабильность страны", — резюмирует газета.
Глава Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что деструктивные действия США, Британии и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений привели к прекращению российско-украинского диалога. Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь указывал, что вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах".
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В миреОлаф ШольцЭммануэль МакронМарио ДрагиРоссияУкраинаНАТОВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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