Рейтинг@Mail.ru
Глава Кузбасса рассказал об экспорте угля в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/ugol-1795958112.html
Глава Кузбасса рассказал об экспорте угля в ЕС
Глава Кузбасса рассказал об экспорте угля в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
Глава Кузбасса рассказал об экспорте угля в ЕС
Кузбасс на сегодняшний день и до даты введения эмбарго на ввоз российского угля будет исполнять контрактные обязательства по экспорту угля в страны Евросоюза в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T03:06
2022-06-17T03:06
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
украина
россия
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753334827_0:103:2285:1388_1920x0_80_0_0_e315602f6e7a72b71be398d20c388d71.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Кузбасс на сегодняшний день и до даты введения эмбарго на ввоз российского угля будет исполнять контрактные обязательства по экспорту угля в страны Евросоюза в полном объеме, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Сергей Цивилев.Ранее сообщалось, что на фоне российской спецоперации по демилитаризации Украины некоторые страны ввели запрет на импорт российского угля. Пятый пакет санкций ЕС против РФ, введенный в апреле, в частности предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки начиная с августа 2022 года. Также об отказе от поставок сообщали США, Япония.Он уточнил, что впоследствии объемы экспорта угля из региона будут скорректированы.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220608/polsha-1793944283.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753334827_213:0:2064:1388_1920x0_80_0_0_d9d1965c6ee879e4f1a7ca3f35da97b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, россия, сша, евросоюз
03:06 17.06.2022
 
Глава Кузбасса рассказал об экспорте угля в ЕС

Глава Кузбасса Цивилев: регион в полном объеме исполняет контракты по экспорту угля в ЕС

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВагоны с углем
Вагоны с углем - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Вагоны с углем. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Кузбасс на сегодняшний день и до даты введения эмбарго на ввоз российского угля будет исполнять контрактные обязательства по экспорту угля в страны Евросоюза в полном объеме, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Сергей Цивилев.
Ранее сообщалось, что на фоне российской спецоперации по демилитаризации Украины некоторые страны ввели запрет на импорт российского угля. Пятый пакет санкций ЕС против РФ, введенный в апреле, в частности предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки начиная с августа 2022 года. Также об отказе от поставок сообщали США, Япония.
"Контрактные обязательства мы выполняем в полном объеме, но они 10 августа заканчиваются… Пока еще у нас действуют существующие контракты", - сказал Цивилев.
Он уточнил, что впоследствии объемы экспорта угля из региона будут скорректированы.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 12:31
Власти Польши призвали граждан не поддаваться панике из-за цен на уголь
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаУкраинаРоссияСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала