https://ria.ru/20220617/ugol-1795958112.html

Глава Кузбасса рассказал об экспорте угля в ЕС

Глава Кузбасса рассказал об экспорте угля в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022

Глава Кузбасса рассказал об экспорте угля в ЕС

Кузбасс на сегодняшний день и до даты введения эмбарго на ввоз российского угля будет исполнять контрактные обязательства по экспорту угля в страны Евросоюза в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T03:06

2022-06-17T03:06

2022-06-17T03:06

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

украина

россия

сша

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753334827_0:103:2285:1388_1920x0_80_0_0_e315602f6e7a72b71be398d20c388d71.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Кузбасс на сегодняшний день и до даты введения эмбарго на ввоз российского угля будет исполнять контрактные обязательства по экспорту угля в страны Евросоюза в полном объеме, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Сергей Цивилев.Ранее сообщалось, что на фоне российской спецоперации по демилитаризации Украины некоторые страны ввели запрет на импорт российского угля. Пятый пакет санкций ЕС против РФ, введенный в апреле, в частности предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки начиная с августа 2022 года. Также об отказе от поставок сообщали США, Япония.Он уточнил, что впоследствии объемы экспорта угля из региона будут скорректированы.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220608/polsha-1793944283.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, украина, россия, сша, евросоюз