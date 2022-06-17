Глава Кузбасса рассказал об экспорте угля в ЕС
Глава Кузбасса Цивилев: регион в полном объеме исполняет контракты по экспорту угля в ЕС
Вагоны с углем. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Кузбасс на сегодняшний день и до даты введения эмбарго на ввоз российского угля будет исполнять контрактные обязательства по экспорту угля в страны Евросоюза в полном объеме, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Сергей Цивилев.
Ранее сообщалось, что на фоне российской спецоперации по демилитаризации Украины некоторые страны ввели запрет на импорт российского угля. Пятый пакет санкций ЕС против РФ, введенный в апреле, в частности предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки начиная с августа 2022 года. Также об отказе от поставок сообщали США, Япония.
"Контрактные обязательства мы выполняем в полном объеме, но они 10 августа заканчиваются… Пока еще у нас действуют существующие контракты", - сказал Цивилев.
Он уточнил, что впоследствии объемы экспорта угля из региона будут скорректированы.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.