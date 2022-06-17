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Путин заявил об отсутствии предпосылок для снижения цен на удобрения в мире - РИА Новости, 17.06.2022
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Путин заявил об отсутствии предпосылок для снижения цен на удобрения в мире
Путин заявил об отсутствии предпосылок для снижения цен на удобрения в мире - РИА Новости, 17.06.2022
Путин заявил об отсутствии предпосылок для снижения цен на удобрения в мире
Предпосылок для изменения ценовых тенденций по удобрениям в мире в настоящий момент нет, констатировал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:15
2022-06-17T16:26
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Предпосылок для изменения ценовых тенденций по удобрениям в мире в настоящий момент нет, констатировал президент РФ Владимир Путин."Просчеты Запада не только сказались на росте себестоимости многих товаров и услуг, но также привели к снижению объемов выпуска удобрений, прежде всего азотных, производимых из природного газа. В целом, только с середины прошлого года по февраль текущего глобальные цены на удобрения выросли более чем на 70%. К сожалению, предпосылок для изменения подобных ценовых тенденций на сегодняшний день нет", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
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экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:15 17.06.2022 (обновлено: 16:26 17.06.2022)
 
Путин заявил об отсутствии предпосылок для снижения цен на удобрения в мире

Путин констатировал отсутствие предпосылок для изменения ценовых тенденций по удобрениям

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Предпосылок для изменения ценовых тенденций по удобрениям в мире в настоящий момент нет, констатировал президент РФ Владимир Путин.
"Просчеты Запада не только сказались на росте себестоимости многих товаров и услуг, но также привели к снижению объемов выпуска удобрений, прежде всего азотных, производимых из природного газа. В целом, только с середины прошлого года по февраль текущего глобальные цены на удобрения выросли более чем на 70%. К сожалению, предпосылок для изменения подобных ценовых тенденций на сегодняшний день нет", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Вид на здание завода производителя калийных минеральных удобрений ОАО Беларуськалий - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 15:20
Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаВладимир ПутинПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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