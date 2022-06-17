https://ria.ru/20220617/udobreniya-1796183535.html
Путин заявил об отсутствии предпосылок для снижения цен на удобрения в мире
Путин заявил об отсутствии предпосылок для снижения цен на удобрения в мире - РИА Новости, 17.06.2022
Путин заявил об отсутствии предпосылок для снижения цен на удобрения в мире
Предпосылок для изменения ценовых тенденций по удобрениям в мире в настоящий момент нет, констатировал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:15
2022-06-17T16:15
2022-06-17T16:26
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Предпосылок для изменения ценовых тенденций по удобрениям в мире в настоящий момент нет, констатировал президент РФ Владимир Путин."Просчеты Запада не только сказались на росте себестоимости многих товаров и услуг, но также привели к снижению объемов выпуска удобрений, прежде всего азотных, производимых из природного газа. В целом, только с середины прошлого года по февраль текущего глобальные цены на удобрения выросли более чем на 70%. К сожалению, предпосылок для изменения подобных ценовых тенденций на сегодняшний день нет", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
https://ria.ru/20220603/udobreniya-1792921590.html
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экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:15 17.06.2022 (обновлено: 16:26 17.06.2022)
Путин заявил об отсутствии предпосылок для снижения цен на удобрения в мире
Путин констатировал отсутствие предпосылок для изменения ценовых тенденций по удобрениям