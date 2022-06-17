https://ria.ru/20220617/udobreniya-1796183535.html

Путин заявил об отсутствии предпосылок для снижения цен на удобрения в мире

Путин заявил об отсутствии предпосылок для снижения цен на удобрения в мире - РИА Новости, 17.06.2022

Путин заявил об отсутствии предпосылок для снижения цен на удобрения в мире

Предпосылок для изменения ценовых тенденций по удобрениям в мире в настоящий момент нет, констатировал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:15

2022-06-17T16:15

2022-06-17T16:26

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564109473_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f203052db0f62f7a5e1cde2e69770b97.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Предпосылок для изменения ценовых тенденций по удобрениям в мире в настоящий момент нет, констатировал президент РФ Владимир Путин."Просчеты Запада не только сказались на росте себестоимости многих товаров и услуг, но также привели к снижению объемов выпуска удобрений, прежде всего азотных, производимых из природного газа. В целом, только с середины прошлого года по февраль текущего глобальные цены на удобрения выросли более чем на 70%. К сожалению, предпосылок для изменения подобных ценовых тенденций на сегодняшний день нет", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

https://ria.ru/20220603/udobreniya-1792921590.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд)