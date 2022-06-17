https://ria.ru/20220617/ubiystvo-1796014072.html

В Москве ранее судимый мужчина сжег заживо жену

В Москве ранее судимый мужчина сжег заживо жену - РИА Новости, 17.06.2022

В Москве ранее судимый мужчина сжег заживо жену

Мужчина облил свою супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег на севере Москвы, женщина погибла, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:53

2022-06-17T10:53

2022-06-17T10:53

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Мужчина облил свою супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег на севере Москвы, женщина погибла, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, 16 июня в квартире дома на Дубнинской улице мужчина во время семейной ссоры облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина скончалась на месте. Он тоже пострадал и госпитализирован."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - сказала Иванова. Она добавила, что сейчас следователи допрашивают родственников и соседей погибшей. После разрешения врачей следователи допросят и 46-летнего подозреваемого.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая ранее была судима за убийство, ее супруг - за угрозу убийством. Предварительно, мужчина облил жену жидкостью для розжига.

https://ria.ru/20220408/prestuplenie-1782335726.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)