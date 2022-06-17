https://ria.ru/20220617/turkompleks-1796238476.html

В Ярославской области построят масштабный туркомплекс "Коприно Посад"

В Ярославской области построят масштабный туркомплекс "Коприно Посад" - РИА Новости, 17.06.2022

В Ярославской области построят масштабный туркомплекс "Коприно Посад"

Соглашение о создании в Ярославской области масштабного туристического комплекса "Коприно Посад" площадью более 100 тысяч квадратных метров подписано в рамках... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:25

2022-06-17T17:25

2022-06-17T17:28

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Соглашение о создании в Ярославской области масштабного туристического комплекса "Коприно Посад" площадью более 100 тысяч квадратных метров подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, объем инвестиций составит порядка 20 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.Соглашение подписали врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор ООО "Васта Дискавери" Сергей Бачин."Новый туристический комплекс будет одним из самых крупных в регионе. Сочетание комфортабельных гостиничных номеров с развитой инфраструктурой, возможностями активного и разнообразного отдыха позволит привлечь дополнительный поток посетителей в регион, а значит и новые доходы в бюджет. Полученную прибыль мы сможем направить на ремонт дорог, замену изношенных коммунальных сетей, развитие транспорта, строительство соцобъектов, решение проблем в разных сферах", - цитирует врио губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.По соглашению, инвестор планирует вложить в проект не менее 20 миллиардов рублей. Работы проведут в рамках расширения успешно развивающегося курорта "Ярославское взморье", на территории которого уже функционируют такие объекты, как парк-отель "Бухта Коприно", причал для круизных судов, яхт-клуб, гольф-клуб и аэродром для малой авиации. В результате "Коприно Посад" будет включать три гостиницы и апарт-отель общей вместимостью 700 номеров, аквацентр с водным парком, конгресс-центр, музейный комплекс, рестораны, магазины. Реализовать проект планируется до конца 2028 года, отмечают в правительстве региона."Мы рады развитию внутреннего туризма в России. Ценно, что это направление активно поддерживается государством, правительством Ярославской области, и с каждым годом все большее количество туристов может отдыхать на таких качественных курортах, как "Ярославское взморье". На развитие въездного туризма направлен и наш новый масштабный проект "Коприно Посад", - цитирует Сергея Бачина пресс-служба правительства региона.

https://ria.ru/20220606/natsproekty-1793510774.html

https://ria.ru/20220315/yaroslavl-1778343477.html

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михаил евраев, ярославская область, россия, туризм, экономика, пмэф