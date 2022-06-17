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ФРГ и Канада работают над решением проблемы поставок турбин для "Газпрома" - РИА Новости, 17.06.2022
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ФРГ и Канада работают над решением проблемы поставок турбин для "Газпрома"
ФРГ и Канада работают над решением проблемы поставок турбин для "Газпрома" - РИА Новости, 17.06.2022
ФРГ и Канада работают над решением проблемы поставок турбин для "Газпрома"
Канада и Германия ведут консультации по поводу оборудования немецкого конгломерата Siemens, из-за отсутствия которого "Газпром" сократил экспорт газа в Европу... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T06:22
2022-06-17T06:22
канада
германия
siemens
газпром
в мире
россия
северный поток
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Канада и Германия ведут консультации по поводу оборудования немецкого конгломерата Siemens, из-за отсутствия которого "Газпром" сократил экспорт газа в Европу. Соответствующую информацию распространило агентство Рейтер со ссылкой на канадское министерство природных ресурсов.В начале недели "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Из-за задержек в ремонте агрегатов немецкой компании Siemens на станции могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, при этом в среду "Газпром" заявил, что останавливает эксплуатацию на "Портовой" еще одной газотурбины, в связи с чем с 16 июня сможет поставлять по газопроводу не более 67 миллионов кубометров газа в сутки"Не может вернуться"Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу.Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы.В начале июня Канада расширила санкционный список против России, добавив туда запрет на консультирование нефтегазовых и химических компаний. Под запрет попали 28 видов деятельности, в том числе строительство и перевозки, компьютерные, бухгалтерские и консалтинговые услуги в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, а также химических продуктов.Сокращение поставокСокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нам лишь известно, что там проблема с турбинами, проблема с капремонтом, какие-то турбины не возвращаются, ее где-то там заблокировали, то есть опять же это такие последствия санкций", - сказал он.Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, в свою очередь, заявил, что дальнейшие проблемы с ремонтом турбин "Северного потока" в Канаде могут привести к остановке проекта, это будет катастрофа для Германии.Цена на газ в Европе"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу.Прокачка по другому коридору — через газотранспортную систему Украины — остается на уровне предыдущих дней. Так, заявка на транзит через газоизмерительную станцию "Суджа" на 16 июня составляет 41,9 миллиона кубометров.На фоне этих сообщений цены на газ в Европе начали стремительно расти, превысив 15 июня отметку в 1300 долларов за тысячу кубов впервые с конца апреля.
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канада, германия, siemens, газпром, в мире, россия, северный поток
06:22 17.06.2022
 
ФРГ и Канада работают над решением проблемы поставок турбин для "Газпрома"

Reuters: Канада ведет переговоры с Германией по компрессорам для "Северного потока"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на газопроводе
Специалист работает на газопроводе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Канада и Германия ведут консультации по поводу оборудования немецкого конгломерата Siemens, из-за отсутствия которого "Газпром" сократил экспорт газа в Европу. Соответствующую информацию распространило агентство Рейтер со ссылкой на канадское министерство природных ресурсов.
"Правительство Канады ведет активное обсуждение с Германией ситуации с упомянутыми турбинами. Мы работаем над тем, чтобы прийти к решению", - цитирует информационное агентство пресс-секретаря ведомства.
В начале недели "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Из-за задержек в ремонте агрегатов немецкой компании Siemens на станции могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, при этом в среду "Газпром" заявил, что останавливает эксплуатацию на "Портовой" еще одной газотурбины, в связи с чем с 16 июня сможет поставлять по газопроводу не более 67 миллионов кубометров газа в сутки

"Не может вернуться"

Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу.
Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы.
В начале июня Канада расширила санкционный список против России, добавив туда запрет на консультирование нефтегазовых и химических компаний. Под запрет попали 28 видов деятельности, в том числе строительство и перевозки, компьютерные, бухгалтерские и консалтинговые услуги в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, а также химических продуктов.
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Эксперт рассказал, к чему приведет снижение поставок по "Северному потоку"

Сокращение поставок

Сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нам лишь известно, что там проблема с турбинами, проблема с капремонтом, какие-то турбины не возвращаются, ее где-то там заблокировали, то есть опять же это такие последствия санкций", - сказал он.
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, в свою очередь, заявил, что дальнейшие проблемы с ремонтом турбин "Северного потока" в Канаде могут привести к остановке проекта, это будет катастрофа для Германии.
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Цена на газ в Европе

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу.
Прокачка по другому коридору — через газотранспортную систему Украины — остается на уровне предыдущих дней. Так, заявка на транзит через газоизмерительную станцию "Суджа" на 16 июня составляет 41,9 миллиона кубометров.
На фоне этих сообщений цены на газ в Европе начали стремительно расти, превысив 15 июня отметку в 1300 долларов за тысячу кубов впервые с конца апреля.
 
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