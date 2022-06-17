https://ria.ru/20220617/turagentstvo-1796024541.html
Владелицу турагентства признали виновной в хищении восьми миллионов рублей
Владелицу турагентства признали виновной в хищении восьми миллионов рублей - РИА Новости, 17.06.2022
Владелицу турагентства признали виновной в хищении восьми миллионов рублей
Ленинский районный суд Омска приговорил к пяти годам колонии общего режима руководителя туристической организации, которая похитила у клиентов более восьми... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:41
2022-06-17T11:41
2022-06-17T11:41
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ОМСК, 17 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Омска приговорил к пяти годам колонии общего режима руководителя туристической организации, которая похитила у клиентов более восьми миллионов рублей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Суд установил, что с ноября 2018 года по июль 2019 года директор туристического агентства ООО "Турмаркет", оказывая туристические услуги и продавая авиабилеты, заключала с омичами договоры. После этого клиенты перечисляли в фирму деньги."При этом злоумышленница обязательства по бронированию мест в отелях и обеспечению перелета граждан не исполняла, а оплаченные по договорам денежные средства присваивала, распоряжаясь ими по собственному усмотрению. Таким образом ей удалось похитить у 69 клиентов денежные средства на сумму более восьми миллионов рублей. Кроме того, фигурантка дела путем обмана совершила хищения у своих знакомых более 840 тысяч рублей под предлогом развития бизнеса", — пояснили в пресс-службе.Вину в совершении преступлений женщина отрицала, а ущерб потерпевшим не возместила. Суд признал ее виновной в мошенничестве, совершенном в значительном, крупном и особо крупном размере."Суд назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — добавили в пресс-службе ведомства. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20220529/obman-1791485042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, мошенники, мошенничество, омск
Владелицу турагентства признали виновной в хищении восьми миллионов рублей
Владелицу турфирмы приговорили к пяти годам заключения за хищение восьми миллионов рублей
ОМСК, 17 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Омска приговорил к пяти годам колонии общего режима руководителя туристической организации, которая похитила у клиентов более восьми миллионов рублей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд установил, что с ноября 2018 года по июль 2019 года директор туристического агентства ООО "Турмаркет", оказывая туристические услуги и продавая авиабилеты, заключала с омичами договоры. После этого клиенты перечисляли в фирму деньги.
"При этом злоумышленница обязательства по бронированию мест в отелях и обеспечению перелета граждан не исполняла, а оплаченные по договорам денежные средства присваивала, распоряжаясь ими по собственному усмотрению. Таким образом ей удалось похитить у 69 клиентов денежные средства на сумму более восьми миллионов рублей. Кроме того, фигурантка дела путем обмана совершила хищения у своих знакомых более 840 тысяч рублей под предлогом развития бизнеса", — пояснили в пресс-службе.
Вину в совершении преступлений женщина отрицала, а ущерб потерпевшим не возместила. Суд признал ее виновной в мошенничестве, совершенном в значительном, крупном и особо крупном размере.
"Суд назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — добавили в пресс-службе ведомства. Приговор не вступил в законную силу.