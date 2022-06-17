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Цифровизация помогла Нижегородской области войти в топ-5 рейтинга АСИ - РИА Новости, 17.06.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220617/tsifrovizatsiya-1796118553.html
Цифровизация помогла Нижегородской области войти в топ-5 рейтинга АСИ
Цифровизация помогла Нижегородской области войти в топ-5 рейтинга АСИ - РИА Новости, 17.06.2022
Цифровизация помогла Нижегородской области войти в топ-5 рейтинга АСИ
Нижегородская область впервые вошла в топ-5 Национального рейтинга самых привлекательных для инвесторов регионов России благодаря цифровизации взаимоотношений с РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:35
2022-06-17T14:35
нижегородская область
нижегородская область
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн – РИА Новости. Нижегородская область впервые вошла в топ-5 Национального рейтинга самых привлекательных для инвесторов регионов России благодаря цифровизации взаимоотношений с инвесторами, заявил глава региона Глеб Никитин.Результаты национального рейтинга инвестиционного климата озвучила гендиректор Агентства стратегических инициатив АСИ Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме. В 2021 году Нижегородская область в этом списке занимала шестое место."Четыре года назад мы были на 70 месте в нацрейтинге инвестиционного климата и тогда предельно активно начали заниматься этой темой. За три года поднялись на 64 позиции, стали шестыми по итогам 2020 года. Но после этого прикладывали еще больше усилий, ставили перед собой очень амбициозные цели. И вот рост на одну позицию. Конкуренция между регионами стала плотной, а это и есть одна из целей рейтинга – чтобы все регионы подравнялись, разница нивелировалась", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Он подчеркнул, что достичь высоких результатов удалось в первую очередь благодаря цифровизации взаимоотношений с инвесторами."У нас запущен ряд цифровых сервисов для предоставления в электронном виде государственных услуг, а также информирования об управленческих решениях, о требованиях законодательства и мерах поддержки. Но, в первую очередь, была проведена серьезная работа по запуску и модернизации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД)", - сказал Никитин.Он отметил, что по статистике, именно с градостроительной деятельностью было связано около 80% запросов бизнеса и граждан. по его словам, портал gisogdno.ru признан одной из лучших среди открытых систем пространственных данных."У нас в ГИСОГД уже подгружена информация "ресурсников" - а это сложная задача, для ее выполнения пока недостаточно правовой основы, но мы ее выполняем. Будем продолжать работу. Планируем расширять функционал нашего инвестиционного портала nn-invest.ru, где уже существенно модернизирована инвестиционная карта Нижегородской области", - подчеркнул Никитин.По его словам, важным этапом в улучшении инвестклимата стало вхождение области в 2021 году в число 12 пилотных субъектов федерации, где сейчас внедряется региональный инвестиционный стандарт, разработанный Минэкономразвития России по поручению президента страны Владимира Путина."Внедрение регинвестстандарта предполагает ряд унифицированных шагов, призванных сделать работу с инвесторами эффективнее и прозрачнее. В первую очередь, это принятие инвестиционной декларации, где прописаны все принципы, которыми регион руководствуется при взаимодействии с бизнесом, развитие функционала инвестиционной карты, создание инвестиционного комитета, задокументированного свода инвестиционных правил – ими руководствуются в своей работе и инвесторы, и органы исполнительной власти", - рассказал губернатор Нижегородской области.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Влада Копылова
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нижегородская область, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
14:35 17.06.2022
 

Цифровизация помогла Нижегородской области войти в топ-5 рейтинга АСИ

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦентр Нижнего Новгорода
Центр Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн – РИА Новости. Нижегородская область впервые вошла в топ-5 Национального рейтинга самых привлекательных для инвесторов регионов России благодаря цифровизации взаимоотношений с инвесторами, заявил глава региона Глеб Никитин.
Результаты национального рейтинга инвестиционного климата озвучила гендиректор Агентства стратегических инициатив АСИ Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме. В 2021 году Нижегородская область в этом списке занимала шестое место.
"Четыре года назад мы были на 70 месте в нацрейтинге инвестиционного климата и тогда предельно активно начали заниматься этой темой. За три года поднялись на 64 позиции, стали шестыми по итогам 2020 года. Но после этого прикладывали еще больше усилий, ставили перед собой очень амбициозные цели. И вот рост на одну позицию. Конкуренция между регионами стала плотной, а это и есть одна из целей рейтинга – чтобы все регионы подравнялись, разница нивелировалась", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он подчеркнул, что достичь высоких результатов удалось в первую очередь благодаря цифровизации взаимоотношений с инвесторами.
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"У нас запущен ряд цифровых сервисов для предоставления в электронном виде государственных услуг, а также информирования об управленческих решениях, о требованиях законодательства и мерах поддержки. Но, в первую очередь, была проведена серьезная работа по запуску и модернизации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД)", - сказал Никитин.
Он отметил, что по статистике, именно с градостроительной деятельностью было связано около 80% запросов бизнеса и граждан. по его словам, портал gisogdno.ru признан одной из лучших среди открытых систем пространственных данных.
"У нас в ГИСОГД уже подгружена информация "ресурсников" - а это сложная задача, для ее выполнения пока недостаточно правовой основы, но мы ее выполняем. Будем продолжать работу. Планируем расширять функционал нашего инвестиционного портала nn-invest.ru, где уже существенно модернизирована инвестиционная карта Нижегородской области", - подчеркнул Никитин.
По его словам, важным этапом в улучшении инвестклимата стало вхождение области в 2021 году в число 12 пилотных субъектов федерации, где сейчас внедряется региональный инвестиционный стандарт, разработанный Минэкономразвития России по поручению президента страны Владимира Путина.
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"Внедрение регинвестстандарта предполагает ряд унифицированных шагов, призванных сделать работу с инвесторами эффективнее и прозрачнее. В первую очередь, это принятие инвестиционной декларации, где прописаны все принципы, которыми регион руководствуется при взаимодействии с бизнесом, развитие функционала инвестиционной карты, создание инвестиционного комитета, задокументированного свода инвестиционных правил – ими руководствуются в своей работе и инвесторы, и органы исполнительной власти", - рассказал губернатор Нижегородской области.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Нижегородская областьНижегородская областьЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)Светлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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