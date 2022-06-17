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Краснов предложил перевести на цифру все меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/tsifrovizatsiya-1796012113.html
Краснов предложил перевести на цифру все меры поддержки бизнеса
Краснов предложил перевести на цифру все меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022
Краснов предложил перевести на цифру все меры поддержки бизнеса
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил цифровизовать все меры поддержки предпринимателей и создать для них единую информационную систему. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:49
2022-06-17T10:50
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил цифровизовать все меры поддержки предпринимателей и создать для них единую информационную систему."Считаю, что в текущих экономических реалиях требуется унификация и полный перевод в электронный вид не только услуг, но и всех мер поддержки для предпринимателей", - сказал Краснов в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.По его словам, решение проблем бизнесменов возможно через создание единой информационной системы, которая позволит обеспечивать подбор доступных видов поддержки."Она должна работать так, чтобы весь процесс рассмотрения заявки могли отслеживать все заинтересованные лица, от предпринимателя до руководителя органа власти и прокурора. По аналогичной схеме в этой же системе должен быть организован информационный ресурс, стимулирующий к созданию новых производств, внедрению инновационных технологий", - пояснил Краснов.Генпрокурор отметил, что действующая в тестовом режиме "Цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства" могла бы выполнить роль такого единого портала, в том числе для дистанционного предоставления мер поддержки в режиме "одного окна"."Нами уже подготовлены предложения о ее доработке", - сказал Краснов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220606/tsifrovizatsiya-1793407622.html
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экономика, санкт-петербург, технологии
10:49 17.06.2022 (обновлено: 10:50 17.06.2022)
 
Краснов предложил перевести на цифру все меры поддержки бизнеса

Генпрокурор Краснов: необходимо перевести на цифру все меры поддержки предпринимателей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор Игорь Краснов
Генеральный прокурор Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Генеральный прокурор Игорь Краснов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил цифровизовать все меры поддержки предпринимателей и создать для них единую информационную систему.
"Считаю, что в текущих экономических реалиях требуется унификация и полный перевод в электронный вид не только услуг, но и всех мер поддержки для предпринимателей", - сказал Краснов в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.
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По его словам, решение проблем бизнесменов возможно через создание единой информационной системы, которая позволит обеспечивать подбор доступных видов поддержки.
"Она должна работать так, чтобы весь процесс рассмотрения заявки могли отслеживать все заинтересованные лица, от предпринимателя до руководителя органа власти и прокурора. По аналогичной схеме в этой же системе должен быть организован информационный ресурс, стимулирующий к созданию новых производств, внедрению инновационных технологий", - пояснил Краснов.
Генпрокурор отметил, что действующая в тестовом режиме "Цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства" могла бы выполнить роль такого единого портала, в том числе для дистанционного предоставления мер поддержки в режиме "одного окна".
"Нами уже подготовлены предложения о ее доработке", - сказал Краснов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургТехнологии
 
 
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