https://ria.ru/20220617/tsifrovizatsiya-1796012113.html

Краснов предложил перевести на цифру все меры поддержки бизнеса

Краснов предложил перевести на цифру все меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022

Краснов предложил перевести на цифру все меры поддержки бизнеса

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил цифровизовать все меры поддержки предпринимателей и создать для них единую информационную систему. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:49

2022-06-17T10:49

2022-06-17T10:50

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил цифровизовать все меры поддержки предпринимателей и создать для них единую информационную систему."Считаю, что в текущих экономических реалиях требуется унификация и полный перевод в электронный вид не только услуг, но и всех мер поддержки для предпринимателей", - сказал Краснов в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.По его словам, решение проблем бизнесменов возможно через создание единой информационной системы, которая позволит обеспечивать подбор доступных видов поддержки."Она должна работать так, чтобы весь процесс рассмотрения заявки могли отслеживать все заинтересованные лица, от предпринимателя до руководителя органа власти и прокурора. По аналогичной схеме в этой же системе должен быть организован информационный ресурс, стимулирующий к созданию новых производств, внедрению инновационных технологий", - пояснил Краснов.Генпрокурор отметил, что действующая в тестовом режиме "Цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства" могла бы выполнить роль такого единого портала, в том числе для дистанционного предоставления мер поддержки в режиме "одного окна"."Нами уже подготовлены предложения о ее доработке", - сказал Краснов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220606/tsifrovizatsiya-1793407622.html

https://ria.ru/20220617/biznes-1796007114.html

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экономика, санкт-петербург, технологии