19:28 17.06.2022 (обновлено: 19:53 17.06.2022)
Путин обвинил США в росте цен на нефть и газ
Путин: цены на нефть и газ поднимаются в результате деятельности США
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Цены на нефть и на газ поднимаются в результате деятельности США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Откуда взялись цены-то? Мы, что ли, цены поднимаем на энергоносители? Ну бред. Вот здесь есть люди, которые занимаются энергетикой, нефтью всю свою жизнь практически. Мы, что ли, цены поднимаем? Рынок поднимает. А кто является главным на рынке? Да они (США - ред.). И в результате их деятельности цены поднимаются. И на газ тоже самое", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.
Он подчеркнул, что долгосрочные контракты дают России возможность уверенно инвестировать, а европейским странам - уверенно получать энергоресурсы по рыночным ценам, привязанным к корзине нефти и нефтепродуктов.
"Нет, будет на споте. Ну и пожалуйста, идите, покупайте. 1500 евро за 1000 кубов. А мы-то им продаём в пять раз дешевле. Фактически субсидируем европейскую экономику. И так во всём. И также и в Штатах", - добавил российский лидер.