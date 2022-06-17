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Путин обвинил США в росте цен на нефть и газ - РИА Новости, 17.06.2022
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Путин обвинил США в росте цен на нефть и газ
Путин обвинил США в росте цен на нефть и газ - РИА Новости, 17.06.2022
Путин обвинил США в росте цен на нефть и газ
Цены на нефть и на газ поднимаются в результате деятельности США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:28
2022-06-17T19:53
петербургский международный экономический форум — 2022
цены на нефть
владимир путин
сша
группа газ
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Цены на нефть и на газ поднимаются в результате деятельности США, заявил президент РФ Владимир Путин."Откуда взялись цены-то? Мы, что ли, цены поднимаем на энергоносители? Ну бред. Вот здесь есть люди, которые занимаются энергетикой, нефтью всю свою жизнь практически. Мы, что ли, цены поднимаем? Рынок поднимает. А кто является главным на рынке? Да они (США - ред.). И в результате их деятельности цены поднимаются. И на газ тоже самое", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Он подчеркнул, что долгосрочные контракты дают России возможность уверенно инвестировать, а европейским странам - уверенно получать энергоресурсы по рыночным ценам, привязанным к корзине нефти и нефтепродуктов."Нет, будет на споте. Ну и пожалуйста, идите, покупайте. 1500 евро за 1000 кубов. А мы-то им продаём в пять раз дешевле. Фактически субсидируем европейскую экономику. И так во всём. И также и в Штатах", - добавил российский лидер.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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цены на нефть, владимир путин, сша, группа газ, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, экономика
19:28 17.06.2022 (обновлено: 19:53 17.06.2022)
 
Путин обвинил США в росте цен на нефть и газ

Путин: цены на нефть и газ поднимаются в результате деятельности США

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Цены на нефть и на газ поднимаются в результате деятельности США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Откуда взялись цены-то? Мы, что ли, цены поднимаем на энергоносители? Ну бред. Вот здесь есть люди, которые занимаются энергетикой, нефтью всю свою жизнь практически. Мы, что ли, цены поднимаем? Рынок поднимает. А кто является главным на рынке? Да они (США - ред.). И в результате их деятельности цены поднимаются. И на газ тоже самое", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.
Он подчеркнул, что долгосрочные контракты дают России возможность уверенно инвестировать, а европейским странам - уверенно получать энергоресурсы по рыночным ценам, привязанным к корзине нефти и нефтепродуктов.
"Нет, будет на споте. Ну и пожалуйста, идите, покупайте. 1500 евро за 1000 кубов. А мы-то им продаём в пять раз дешевле. Фактически субсидируем европейскую экономику. И так во всём. И также и в Штатах", - добавил российский лидер.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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Петербургский международный экономический форум — 2022Цены на нефтьВладимир ПутинСШАГруппа ГАЗПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияЭкономика
 
 
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