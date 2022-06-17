https://ria.ru/20220617/tseny-1796307890.html

Путин обвинил США в росте цен на нефть и газ

Путин обвинил США в росте цен на нефть и газ - РИА Новости, 17.06.2022

Путин обвинил США в росте цен на нефть и газ

Цены на нефть и на газ поднимаются в результате деятельности США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:28

2022-06-17T19:28

2022-06-17T19:53

петербургский международный экономический форум — 2022

цены на нефть

владимир путин

сша

группа газ

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Цены на нефть и на газ поднимаются в результате деятельности США, заявил президент РФ Владимир Путин."Откуда взялись цены-то? Мы, что ли, цены поднимаем на энергоносители? Ну бред. Вот здесь есть люди, которые занимаются энергетикой, нефтью всю свою жизнь практически. Мы, что ли, цены поднимаем? Рынок поднимает. А кто является главным на рынке? Да они (США - ред.). И в результате их деятельности цены поднимаются. И на газ тоже самое", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Он подчеркнул, что долгосрочные контракты дают России возможность уверенно инвестировать, а европейским странам - уверенно получать энергоресурсы по рыночным ценам, привязанным к корзине нефти и нефтепродуктов."Нет, будет на споте. Ну и пожалуйста, идите, покупайте. 1500 евро за 1000 кубов. А мы-то им продаём в пять раз дешевле. Фактически субсидируем европейскую экономику. И так во всём. И также и в Штатах", - добавил российский лидер.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, владимир путин, сша, группа газ, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, экономика