https://ria.ru/20220617/tseny-1796180181.html

Путин назвал причину раскручивания цен в Европе

Путин назвал причину раскручивания цен в Европе - РИА Новости, 17.06.2022

Путин назвал причину раскручивания цен в Европе

Вклад в раскручивание цен в Европе внесла провальная энергетическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:11

2022-06-17T16:11

2022-06-17T16:39

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

европа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Вклад в раскручивание цен в Европе внесла провальная энергетическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается Европы, здесь дополнительный негативный вклад в раскручивание цен внесла ещё и провальная энергетическая политика, слепая ставка на возобновляемые источники и спотовые поставки природного газа, что привело к резкому росту стоимости энергии, который наблюдается с третьего квартала", - сказал Путин, выступая на ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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европа

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, европа