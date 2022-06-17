https://ria.ru/20220617/tseny-1796180181.html
Путин назвал причину раскручивания цен в Европе
Путин назвал причину раскручивания цен в Европе - РИА Новости, 17.06.2022
Путин назвал причину раскручивания цен в Европе
Вклад в раскручивание цен в Европе внесла провальная энергетическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:11
2022-06-17T16:11
2022-06-17T16:39
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
экономика
европа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Вклад в раскручивание цен в Европе внесла провальная энергетическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается Европы, здесь дополнительный негативный вклад в раскручивание цен внесла ещё и провальная энергетическая политика, слепая ставка на возобновляемые источники и спотовые поставки природного газа, что привело к резкому росту стоимости энергии, который наблюдается с третьего квартала", - сказал Путин, выступая на ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, европа
16:11 17.06.2022 (обновлено: 16:39 17.06.2022)
Путин назвал причину раскручивания цен в Европе
Путин: вклад в раскручивание цен в Европе внесла провальная энергетическая политика