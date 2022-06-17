Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области создадут ресурсный центр в сфере цифрового развития - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220617/tsentr-1796036511.html
В Тверской области создадут ресурсный центр в сфере цифрового развития
В Тверской области создадут ресурсный центр в сфере цифрового развития - РИА Новости, 17.06.2022
В Тверской области создадут ресурсный центр в сфере цифрового развития
В Тверской области создадут кадровый ресурсный центр в сфере цифрового развития, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:43
2022-06-17T11:43
тверская область
тверская область
игорь руденя
технологии
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796032758_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_a34b48364acf8daf44cb37f612b5181c.jpg
ТВЕРЬ, 17 июн – РИА Новости. В Тверской области создадут кадровый ресурсный центр в сфере цифрового развития, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соглашение об этом подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и директор российской компании, занимающейся разработкой, изданием и поддержкой компьютерных программ, баз данных делового и домашнего назначения, ООО "1С" Борис Нуралиев.Соглашение предполагает сотрудничестве в целях развития информационной инфраструктуры и создания кадрового ресурсного центра в сфере цифрового развития, а также открытия центра компетенций для государственных и муниципальных служащих.В рамках создания кадрового ресурсного центра в колледжах Тверской области будут введены специализации в сфере цифрового развития для обучения студентов.
https://ria.ru/20220616/turizm-1795851479.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796032758_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_0370b26d65c2c66267fe442c0cf81d18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, игорь руденя, технологии, 1с , пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
11:43 17.06.2022
 

В Тверской области создадут ресурсный центр в сфере цифрового развития

© Фото : пресс-служба Правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя после подписания соглашения с директором ООО "1С" Борисом Нуралиевым
Губернатор Тверской области Игорь Руденя после подписания соглашения с директором ООО 1С Борисом Нуралиевым - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 17 июн – РИА Новости. В Тверской области создадут кадровый ресурсный центр в сфере цифрового развития, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение об этом подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и директор российской компании, занимающейся разработкой, изданием и поддержкой компьютерных программ, баз данных делового и домашнего назначения, ООО "" Борис Нуралиев.
Соглашение предполагает сотрудничестве в целях развития информационной инфраструктуры и создания кадрового ресурсного центра в сфере цифрового развития, а также открытия центра компетенций для государственных и муниципальных служащих.
В рамках создания кадрового ресурсного центра в колледжах Тверской области будут введены специализации в сфере цифрового развития для обучения студентов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и вице-премьер, председатель совета директоров АО Корпорация Туризм.РФ Дмитрий Чернышенко во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере туризма - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 18:05Тверская область
Руденя: корпорация Туризм.рф поможет развитию туризма в Верхневолжье
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяТехнологииПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала