https://ria.ru/20220617/tsentr-1796036511.html
В Тверской области создадут ресурсный центр в сфере цифрового развития
В Тверской области создадут ресурсный центр в сфере цифрового развития - РИА Новости, 17.06.2022
В Тверской области создадут ресурсный центр в сфере цифрового развития
В Тверской области создадут кадровый ресурсный центр в сфере цифрового развития, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:43
2022-06-17T11:43
2022-06-17T11:43
тверская область
тверская область
игорь руденя
технологии
1с
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ТВЕРЬ, 17 июн – РИА Новости. В Тверской области создадут кадровый ресурсный центр в сфере цифрового развития, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соглашение об этом подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и директор российской компании, занимающейся разработкой, изданием и поддержкой компьютерных программ, баз данных делового и домашнего назначения, ООО "1С" Борис Нуралиев.Соглашение предполагает сотрудничестве в целях развития информационной инфраструктуры и создания кадрового ресурсного центра в сфере цифрового развития, а также открытия центра компетенций для государственных и муниципальных служащих.В рамках создания кадрового ресурсного центра в колледжах Тверской области будут введены специализации в сфере цифрового развития для обучения студентов.
https://ria.ru/20220616/turizm-1795851479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, технологии, 1с , пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)