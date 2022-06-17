https://ria.ru/20220617/tsentr-1796036511.html

В Тверской области создадут ресурсный центр в сфере цифрового развития

В Тверской области создадут ресурсный центр в сфере цифрового развития - РИА Новости, 17.06.2022

В Тверской области создадут ресурсный центр в сфере цифрового развития

В Тверской области создадут кадровый ресурсный центр в сфере цифрового развития, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:43

2022-06-17T11:43

2022-06-17T11:43

тверская область

тверская область

игорь руденя

технологии

1с

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ТВЕРЬ, 17 июн – РИА Новости. В Тверской области создадут кадровый ресурсный центр в сфере цифрового развития, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соглашение об этом подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и директор российской компании, занимающейся разработкой, изданием и поддержкой компьютерных программ, баз данных делового и домашнего назначения, ООО "1С" Борис Нуралиев.Соглашение предполагает сотрудничестве в целях развития информационной инфраструктуры и создания кадрового ресурсного центра в сфере цифрового развития, а также открытия центра компетенций для государственных и муниципальных служащих.В рамках создания кадрового ресурсного центра в колледжах Тверской области будут введены специализации в сфере цифрового развития для обучения студентов.

https://ria.ru/20220616/turizm-1795851479.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, технологии, 1с , пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)