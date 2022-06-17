https://ria.ru/20220617/tsar-1795974385.html

Премьер ЦАР рассказал, как учил русский язык

Премьер ЦАР рассказал, как учил русский язык - РИА Новости, 17.06.2022

Премьер ЦАР рассказал, как учил русский язык

Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа рассказал в интервью РИА Новости, что в детстве учился на русском языке, и что русский по-прежнему остаётся языком... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:34

2022-06-17T08:34

2022-06-17T11:30

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа рассказал в интервью РИА Новости, что в детстве учился на русском языке, и что русский по-прежнему остаётся языком международного общения."Вообще-то в ЦАР уже давно преподают русский. Вот я учил русский в школе. "Здравствуйте! Как дела? Неплохо" (говорит на русском - ред.) Раньше это был второй язык общения в ЦАР. Я учился математике у русских преподавателей. Исторически сложилось, что русские к нам пришли. В университетах раньше было много русских преподавателей", - сказал он."Если мы будем укреплять сотрудничество и дальше, почему бы не направлять студентов на учебу в Россию? Это язык общения, который позволит нам обмениваться опытом", - подчеркнул премьер-министр.

https://ria.ru/20220617/tsar-1795973142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цар, россия