https://ria.ru/20220617/tsar-1795974385.html
Премьер ЦАР рассказал, как учил русский язык
Премьер ЦАР рассказал, как учил русский язык - РИА Новости, 17.06.2022
Премьер ЦАР рассказал, как учил русский язык
Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа рассказал в интервью РИА Новости, что в детстве учился на русском языке, и что русский по-прежнему остаётся языком... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:34
2022-06-17T08:34
2022-06-17T11:30
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа рассказал в интервью РИА Новости, что в детстве учился на русском языке, и что русский по-прежнему остаётся языком международного общения."Вообще-то в ЦАР уже давно преподают русский. Вот я учил русский в школе. "Здравствуйте! Как дела? Неплохо" (говорит на русском - ред.) Раньше это был второй язык общения в ЦАР. Я учился математике у русских преподавателей. Исторически сложилось, что русские к нам пришли. В университетах раньше было много русских преподавателей", - сказал он."Если мы будем укреплять сотрудничество и дальше, почему бы не направлять студентов на учебу в Россию? Это язык общения, который позволит нам обмениваться опытом", - подчеркнул премьер-министр.
https://ria.ru/20220617/tsar-1795973142.html
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РИА Новости
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в мире, цар, россия
08:34 17.06.2022 (обновлено: 11:30 17.06.2022)
Премьер ЦАР рассказал, как учил русский язык
Премьер ЦАР Молуа рассказал, , что в детстве учился на русском языке