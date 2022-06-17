Рейтинг@Mail.ru
Премьер ЦАР поблагодарил Россию за сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/tsar-1795972744.html
Премьер ЦАР поблагодарил Россию за сотрудничество в сфере безопасности
Премьер ЦАР поблагодарил Россию за сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 17.06.2022
Премьер ЦАР поблагодарил Россию за сотрудничество в сфере безопасности
Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявил, что сотрудничество с Россией - единственный способ побороть террористов, ситуация в сфере... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:20
2022-06-17T08:20
в мире
россия
цар
феликс молуа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795682882_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_0d254eb7524db559db88d980aa0b4e0f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявил, что сотрудничество с Россией - единственный способ побороть террористов, ситуация в сфере безопасности в стране уже улучшается."Хотел бы поблагодарить Россию за сотрудничество в области безопасности, без которого наша страна была бы в состоянии полного хаоса. Россия своевременно откликнулась на призыв нашего президента, и сейчас ситуация с безопасностью становится все лучше и лучше", - сказал он."Вы понимаете, в какой ситуации мы оказались – нам противостоят вооруженные группировки. Кто их снабжает? У них что есть оружейные заводы? Кто им поставляет оружие? Сотрудничество с Россией – это единственный способ справиться с ними на данный момент, разминировать территории... Мы хотим дать нашему народу отдышаться, ищем мира. Помоги нам, Россия, помоги нам установить мир", - призвал премьер-министр ЦАР.
https://ria.ru/20220617/bitkoin-1795967891.html
россия
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795682882_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70d5f613cd6cd0f677533f5dda87bb49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, цар, феликс молуа
08:20 17.06.2022
 
Премьер ЦАР поблагодарил Россию за сотрудничество в сфере безопасности

Премьер ЦАР Молуа назвал сотрудничество с Россией единственным способом побороть терроризм

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявил, что сотрудничество с Россией - единственный способ побороть террористов, ситуация в сфере безопасности в стране уже улучшается.
"Хотел бы поблагодарить Россию за сотрудничество в области безопасности, без которого наша страна была бы в состоянии полного хаоса. Россия своевременно откликнулась на призыв нашего президента, и сейчас ситуация с безопасностью становится все лучше и лучше", - сказал он.
"Вы понимаете, в какой ситуации мы оказались – нам противостоят вооруженные группировки. Кто их снабжает? У них что есть оружейные заводы? Кто им поставляет оружие? Сотрудничество с Россией – это единственный способ справиться с ними на данный момент, разминировать территории... Мы хотим дать нашему народу отдышаться, ищем мира. Помоги нам, Россия, помоги нам установить мир", - призвал премьер-министр ЦАР.
Эмблема криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
07:25
ЦАР предложила России инвестировать в проекты с биткоином
 
В миреРоссияЦАРФеликс Молуа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала