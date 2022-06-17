Премьер ЦАР поблагодарил Россию за сотрудничество в сфере безопасности
Премьер ЦАР Молуа назвал сотрудничество с Россией единственным способом побороть терроризм
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявил, что сотрудничество с Россией - единственный способ побороть террористов, ситуация в сфере безопасности в стране уже улучшается.
"Хотел бы поблагодарить Россию за сотрудничество в области безопасности, без которого наша страна была бы в состоянии полного хаоса. Россия своевременно откликнулась на призыв нашего президента, и сейчас ситуация с безопасностью становится все лучше и лучше", - сказал он.
"Вы понимаете, в какой ситуации мы оказались – нам противостоят вооруженные группировки. Кто их снабжает? У них что есть оружейные заводы? Кто им поставляет оружие? Сотрудничество с Россией – это единственный способ справиться с ними на данный момент, разминировать территории... Мы хотим дать нашему народу отдышаться, ищем мира. Помоги нам, Россия, помоги нам установить мир", - призвал премьер-министр ЦАР.