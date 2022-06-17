https://ria.ru/20220617/tsar-1795972744.html

Премьер ЦАР поблагодарил Россию за сотрудничество в сфере безопасности

Премьер ЦАР поблагодарил Россию за сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 17.06.2022

Премьер ЦАР поблагодарил Россию за сотрудничество в сфере безопасности

Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявил, что сотрудничество с Россией - единственный способ побороть террористов, ситуация в сфере... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:20

2022-06-17T08:20

2022-06-17T08:20

в мире

россия

цар

феликс молуа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявил, что сотрудничество с Россией - единственный способ побороть террористов, ситуация в сфере безопасности в стране уже улучшается."Хотел бы поблагодарить Россию за сотрудничество в области безопасности, без которого наша страна была бы в состоянии полного хаоса. Россия своевременно откликнулась на призыв нашего президента, и сейчас ситуация с безопасностью становится все лучше и лучше", - сказал он."Вы понимаете, в какой ситуации мы оказались – нам противостоят вооруженные группировки. Кто их снабжает? У них что есть оружейные заводы? Кто им поставляет оружие? Сотрудничество с Россией – это единственный способ справиться с ними на данный момент, разминировать территории... Мы хотим дать нашему народу отдышаться, ищем мира. Помоги нам, Россия, помоги нам установить мир", - призвал премьер-министр ЦАР.

https://ria.ru/20220617/bitkoin-1795967891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, цар, феликс молуа