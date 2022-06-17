https://ria.ru/20220617/tretyakovka-1796141657.html
Любимое полотно гендиректора Третьяковки отправится в Калининград
Любимое полотно гендиректора Третьяковки отправится в Калининград - РИА Новости, 17.06.2022
Любимое полотно гендиректора Третьяковки отправится в Калининград
Одно из любимых полотен гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой из собрания музея отправится в Калининград, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:18
2022-06-17T16:18
2022-06-17T16:18
культура
новости культуры
калининград
третьяковская галерея
музеи
выставки
зельфира трегулова
лев толстой (писатель)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796140148_0:73:945:605_1920x0_80_0_0_c80264a695d149cbaea025629393817c.png
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Одно из любимых полотен гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой из собрания музея отправится в Калининград, сообщает пресс-служба институции.По словам Трегуловой, произведение — "один из лучших портретов конца XVIII — начала XIX века"."Когда я смотрю на него – вспоминаю "Войну и мир" Льва Толстого и многие литературные тексты XIX века, которые описывают частную жизнь аристократии. Картина, с одной стороны, является портретом конкретных благородных девиц – сестер Гагариных. С другой стороны, это символическое изображение двух характеров, двух темпераментов. Демонстрируя абсолютную виртуозность художника, картина заставляет задуматься, сколь блестящей является русская школа XVIII – XIX веков", — делится размышлениями Трегулова.Экспозиция будет открыта до 17 июля.Проект "Выставка одной картины" был создан в 2018 году по инициативе директора Кафедрального собора Веры Таривердиевой. В Калининграде уже экспонировались такие полотна русских художников, как "Московский дворик" Василия Поленова, "У открытого окна. Портрет дочерей Ф.И. Шаляпина" Константина Коровина, "Импровизация 7" Василия Кандинского.
https://ria.ru/20220608/muzei-1793495879.html
калининград
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796140148_0:0:945:710_1920x0_80_0_0_9742a19258ec9e557e4fdfa1535c0d86.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, калининград, третьяковская галерея, музеи, выставки, зельфира трегулова, лев толстой (писатель), василий поленов, константин коровин, федор шаляпин, василий кандинский, владимир боровиковский, живопись, москва
Любимое полотно гендиректора Третьяковки отправится в Калининград
Любимое полотно гендиректора Третьяковки Зельфиры Трегуловой отправится в Калининград
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Одно из любимых полотен гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой из собрания музея отправится в Калининград, сообщает пресс-служба институции.
"В воскресенье, 19 июня, в Кафедральном соборе Калининграда в четвертый раз откроется "Выставка одной картины" из собрания Третьяковской галереи. В этом году перед публикой предстанет "Портрет сестер А.Г. и В.Г. Гагариных" (1802) художника-сентименталиста Владимира Боровиковского", —уточняет пресс-служба.
По словам Трегуловой, произведение — "один из лучших портретов конца XVIII — начала XIX века".
"Когда я смотрю на него – вспоминаю "Войну и мир" Льва Толстого и многие литературные тексты XIX века, которые описывают частную жизнь аристократии. Картина, с одной стороны, является портретом конкретных благородных девиц – сестер Гагариных. С другой стороны, это символическое изображение двух характеров, двух темпераментов. Демонстрируя абсолютную виртуозность художника, картина заставляет задуматься, сколь блестящей является русская школа XVIII – XIX веков", — делится размышлениями Трегулова.
Экспозиция будет открыта до 17 июля.
Проект "Выставка одной картины" был создан в 2018 году по инициативе директора Кафедрального собора Веры Таривердиевой. В Калининграде уже экспонировались такие полотна русских художников, как "Московский дворик" Василия Поленова, "У открытого окна. Портрет дочерей Ф.И. Шаляпина" Константина Коровина, "Импровизация 7" Василия Кандинского.