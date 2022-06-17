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Любимое полотно гендиректора Третьяковки отправится в Калининград

Любимое полотно гендиректора Третьяковки отправится в Калининград - РИА Новости, 17.06.2022

Любимое полотно гендиректора Третьяковки отправится в Калининград

Одно из любимых полотен гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой из собрания музея отправится в Калининград, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:18

2022-06-17T16:18

2022-06-17T16:18

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зельфира трегулова

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Одно из любимых полотен гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой из собрания музея отправится в Калининград, сообщает пресс-служба институции.По словам Трегуловой, произведение — "один из лучших портретов конца XVIII — начала XIX века"."Когда я смотрю на него – вспоминаю "Войну и мир" Льва Толстого и многие литературные тексты XIX века, которые описывают частную жизнь аристократии. Картина, с одной стороны, является портретом конкретных благородных девиц – сестер Гагариных. С другой стороны, это символическое изображение двух характеров, двух темпераментов. Демонстрируя абсолютную виртуозность художника, картина заставляет задуматься, сколь блестящей является русская школа XVIII – XIX веков", — делится размышлениями Трегулова.Экспозиция будет открыта до 17 июля.Проект "Выставка одной картины" был создан в 2018 году по инициативе директора Кафедрального собора Веры Таривердиевой. В Калининграде уже экспонировались такие полотна русских художников, как "Московский дворик" Василия Поленова, "У открытого окна. Портрет дочерей Ф.И. Шаляпина" Константина Коровина, "Импровизация 7" Василия Кандинского.

https://ria.ru/20220608/muzei-1793495879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

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