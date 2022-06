https://ria.ru/20220617/trentinyan-1796332034.html

Биография Жана-Луи Трентиньяна

Французский актер, режиссер Жан-Луи Трентиньян (Jean-Louis Trintignant) родился 11 декабря 1930 года в Пьоленке (департамент Воклюз, Франция).

Французский актер, режиссер Жан-Луи Трентиньян (Jean-Louis Trintignant) родился 11 декабря 1930 года в Пьоленке (департамент Воклюз, Франция). По настоянию родителей начал изучать право в университете города Экс-ан-Прованс. Увлекшись театром, бросил университет.В 1949 году окончил Школу театрального искусства Шарля Дюллена и Тани Балашовой в Париже (Франция), в 1952 году – режиссерский факультет Института кинематографии в Париже. В 1951 году Трентиньян дебютировал в театре. Играл в пьесах "Каждому по потребности", "Макбет" Уильяма Шекспира. В 1955 году сыграл эпизодическую роль в фильме "Если парни всего мира" (Si tous les gars du monde). Первая заметная работа в кино – главная роль в эротической мелодраме Роже Вадима "И бог создал женщину…" (Et Dieu... créa la femme, 1956), где его партнершей была Брижит Бардо.Затем Трентиньян три года служил в армии. За это время он побывал в Германии и в Алжире. Вернувшись из армии, Трентиньян снова стал популярным, играя Гамлета в театральных постановках. В 1959 году снялся в фильме "Опасные связи" (LesLiaisonsdangereuses). В 1960-х годах актер воплотил тип нового героя французского кино – обостренно чувствительного молодого человека: "Правдивая игра" (Le Jeu de la vérité), "Борьба за остров" (LeCombatdansl'île), "Обгон" (Sorpasso), "Замок в Швеции" (Château en Suède), "Зал ожидания" (Les Pas perdus). Пробовал себя в качестве героя политического триллера ("Поединок на острове" – Le Combat dans l'ile, 1962). Популярность Трентиньяну принесла главная роль в лирико-романтической картине "Мужчина и женщина" (Un homme et une femme, 1966). В дальнейшем в фильмах представлял характеры, насыщенные сложным психологизмом: "Великое молчание" (Grande silenzio, 1968); "Смерть, снесшая яйцо" (La Morte ha fatto l'uovo, 1968); "Человек, который лжет"( Homme qui ment, 1968); "Дзета" (Z, 1969); "Негодяй" (Le voyou, 1970).Снимался в парадоксальных мелодрамах: "Лани" (LesBiches, 1968), "Распутница" (La matriarca, 1968), "Ночь у Мод" (Ma nuit chez Maud, 1969). Сыграл интеллигентов, оказавшихся в ситуациях трагического выбора: "Конформист" (Conformista, 1970), "Поезд" (Le Train, 1973).В 1970-1980-е годы в картинах создавал образы непредсказуемых, загадочных людей: "Бег зайца по полям" (LaCourse du lièvre à travers les champs, 1972), "Человек умер" (Un homme est mort, 1972), "Секрет" (Le Secret, 1974), "Агрессия" (L' Agression, 1975), "Полицейская история" (Flic Story, 1975), "Пустыня Тартари" (Deserto dei Tartari, 1976), "Чужие деньги" (L' Argent des autres, 1978), "Глубокие воды" (Eaux profondes, 1981), "Бульвар убийц" (Boulevard des assassins, 1982), "Фиеста" (Fiesta, 1995) и др.. Актер был успешен в иронических комедиях: "Взбесившийся барашек" (Le Mouton enragé, 1974), "Воскресная женщина" (La Donna della domenica, 1975), "Я вас люблю" (Je vous aime, 1980), "Веселенькое воскресенье" (Vivement dimanche!, 1983). Он также снялся в фильмах: "Мужчина и женщина 20 лет спустя" (Un homme et une femme, 20 ans déjà, 1985), "Три цвета: красный" (Trois couleurs: Rouge, 1994), "Любовь" (Amour, 2012), "Хэппи-энд" (Happy End, 2017), "Мужчина и женщина: Лучшие годы" (Les plus belles années d'une vie, 2019) и др.Как режиссер Трентиньян поставил "черную" комедию "Насыщенный день" (Une Journee bien remplie, 1973), абсурдистскую комедийную притчу "Инструктор по плаванию" (Le Maître-Nageur, 1979). В 2003 году Трентиньян прочел со сцены "Поэмы к Лу" (любовные письма поэта Гийома Аполлинера к своей возлюбленной) вместе со своей дочерью Мари.В 2005 году Трентиньян представлял свой спектакль "Жан Луи Трентиньян читает Гийома Аполлинера", созданный вместе с его дочерью Мари (была актрисой, погибла в 2003 году) и посвященный ее памяти, на Авиньонском фестивале. Жан-Луи Трентиньян удостоен премии "Серебряный медведь" на Международном кинофестивале (МКФ) в Берлине за лучшую мужскую роль в фильме "Человек, который лжет" (1968, Западный Берлин); премии на МКФ в Канне за лучшую мужскую роль в фильме "Дзета" (1969, Франция); специальной премии "Давид Донателло" (1972, Италия). Актер неоднократно номинировался на премию "Сезар" (1987, 1995, 1996, 1999), но ни разу не стал обладателем высшей кинематографической награды Франции.17 июня 2022 года Жан-Луи Трентиньян скончался у себя дома в регионе Гар (Франция). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

