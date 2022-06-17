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Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян
Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян - РИА Новости, 17.06.2022
Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян
Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:05
2022-06-17T18:05
2022-06-17T19:58
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу.Артист "скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких".Самыми известными работами Трентиньяна стали фильмы "Мужчина и женщина", "Любовь", "Обгон", "И Бог создал женщину".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, жан-луи трентиньян, культура
18:05 17.06.2022 (обновлено: 19:58 17.06.2022)
Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян
Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян умер на 92-м году жизни