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Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян

Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян - РИА Новости, 17.06.2022

Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян

Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:05

2022-06-17T18:05

2022-06-17T19:58

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу.Артист "скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких".Самыми известными работами Трентиньяна стали фильмы "Мужчина и женщина", "Любовь", "Обгон", "И Бог создал женщину".

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, жан-луи трентиньян, культура