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Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян - РИА Новости, 17.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220617/trentinyan-1796265322.html
Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян
Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян - РИА Новости, 17.06.2022
Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян
Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:05
2022-06-17T19:58
культура
франция
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
звезды
жан-луи трентиньян
культура
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу.Артист "скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких".Самыми известными работами Трентиньяна стали фильмы "Мужчина и женщина", "Любовь", "Обгон", "И Бог создал женщину".
франция
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франция, новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, жан-луи трентиньян, культура
18:05 17.06.2022 (обновлено: 19:58 17.06.2022)
 
Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян

Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян умер на 92-м году жизни

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Жан-Луи Трентиньян
Актер Жан-Луи Трентиньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Жан-Луи Трентиньян. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу.
Артист "скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких".
Самыми известными работами Трентиньяна стали фильмы "Мужчина и женщина", "Любовь", "Обгон", "И Бог создал женщину".
 
КультураФранцияНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыЖан-Луи ТрентиньянКультура
 
 
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