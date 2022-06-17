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Литва прекратит транзит санкционных железнодорожных грузов в Калининград
Литва прекратит транзит санкционных железнодорожных грузов в Калининград - РИА Новости, 18.06.2022
Литва прекратит транзит санкционных железнодорожных грузов в Калининград
Литовские железные дороги (ЛЖД) уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, заявил... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-17T22:00
2022-06-17T22:00
2022-06-18T00:16
антон алиханов
литва
калининградская область
экономика
усть-луга
балтийск
россия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Литовские железные дороги (ЛЖД) уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, заявил губернатор области Антон Алиханов.По его словам, под ограничения попали от 40 до 50 процентов номенклатурных грузов, среди которых стройматериалы, цемент и металлы. Чтобы возместить ущерб, потребуется срочно поставить на линию Усть-Луга — Балтийск новые суда, в том числе различные балкеры, добавил губернатор.Как отметил чиновник, стоимость логистики возрастет, что может вынудить область обратиться за федеральными субсидиями.Алиханов также подчеркнул, что власти региона ведут консультации с МИД и другими ведомствами, чтобы "получить разъяснения от Европейской комиссии, добиться правильных разъяснений".В последние месяцы сложилась напряженная транспортная ситуация на российско-литовской границе в Калининградской области. Так, несколько раз на погранпереходах собирались очереди из фур на несколько сотен машин.
https://ria.ru/20220419/vizy-1784290753.html
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антон алиханов, литва, калининградская область, экономика, усть-луга, балтийск, россия
22:00 17.06.2022 (обновлено: 00:16 18.06.2022)
Литва прекратит транзит санкционных железнодорожных грузов в Калининград
Калининградский губернатор Алиханов заявил, что ЛЖД прекратят транзит санкционных товаров