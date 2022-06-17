Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за действий США вокруг Украины - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/tramp-1796363773.html
Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за действий США вокруг Украины
Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за действий США вокруг Украины - РИА Новости, 18.06.2022
Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за действий США вокруг Украины
Действия нынешней администрации США в ситуации вокруг Украины могут привести к мировой войне, считает бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-17T23:45
2022-06-18T00:54
в мире
анатолий антонов
сергей лавров
украина
россия
сша
нато
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_21c3a1d4765fe79b0c377fa0bf6ea9ec.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Действия нынешней администрации США в ситуации вокруг Украины могут привести к мировой войне, считает бывший президент США Дональд Трамп."Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной", - сказал Трамп на мероприятии сторонников в городе Нашвилл, штат Теннесси.Трамп заявил, что сложившейся ситуации вокруг Украины не было бы, если бы он остался президентом США."Возможно, это приведет к третьей мировой войне из-за того, как мы управляемся с этим. Мы выделяем 40 миллиардов долларов вдобавок к другим 16 миллиардам, получается 56 миллиардов", - заявил Трамп.Он отметил, что Европа помогает лишь малой частью от того, что выделяет США.Москва неоднократно обращала внимание на опасность наращивания странами Запада поставок вооружения на Украину. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины напрямую угрожает интересам европейской и глобальной безопасности.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220617/bayden-1796341584.html
https://ria.ru/20220615/bayden-1795491447.html
украина
россия
сша
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d5df7b4441111fbe0c8c1a3cffc659c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анатолий антонов, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, дональд трамп, весь мир
23:45 17.06.2022 (обновлено: 00:54 18.06.2022)
 
Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за действий США вокруг Украины

Экс-президент Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за действий США вокруг Украины

© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Действия нынешней администрации США в ситуации вокруг Украины могут привести к мировой войне, считает бывший президент США Дональд Трамп.
"Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной", - сказал Трамп на мероприятии сторонников в городе Нашвилл, штат Теннесси.
Трамп заявил, что сложившейся ситуации вокруг Украины не было бы, если бы он остался президентом США.
"Возможно, это приведет к третьей мировой войне из-за того, как мы управляемся с этим. Мы выделяем 40 миллиардов долларов вдобавок к другим 16 миллиардам, получается 56 миллиардов", - заявил Трамп.
Он отметил, что Европа помогает лишь малой частью от того, что выделяет США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 21:10
В США пристыдили Байдена за его заявление о Путине
Москва неоднократно обращала внимание на опасность наращивания странами Запада поставок вооружения на Украину. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины напрямую угрожает интересам европейской и глобальной безопасности.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 15:15
Китайцы сравнили Байдена с сельским старостой
 
В миреАнатолий АнтоновСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТОДональд ТрампВесь мир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала