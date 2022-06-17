https://ria.ru/20220617/tramp-1796363773.html

Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за действий США вокруг Украины

Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за действий США вокруг Украины - РИА Новости, 18.06.2022

Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за действий США вокруг Украины

Действия нынешней администрации США в ситуации вокруг Украины могут привести к мировой войне, считает бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-17T23:45

2022-06-17T23:45

2022-06-18T00:54

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Действия нынешней администрации США в ситуации вокруг Украины могут привести к мировой войне, считает бывший президент США Дональд Трамп."Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной", - сказал Трамп на мероприятии сторонников в городе Нашвилл, штат Теннесси.Трамп заявил, что сложившейся ситуации вокруг Украины не было бы, если бы он остался президентом США."Возможно, это приведет к третьей мировой войне из-за того, как мы управляемся с этим. Мы выделяем 40 миллиардов долларов вдобавок к другим 16 миллиардам, получается 56 миллиардов", - заявил Трамп.Он отметил, что Европа помогает лишь малой частью от того, что выделяет США.Москва неоднократно обращала внимание на опасность наращивания странами Запада поставок вооружения на Украину. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины напрямую угрожает интересам европейской и глобальной безопасности.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/bayden-1796341584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, анатолий антонов, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, дональд трамп, весь мир