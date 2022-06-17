https://ria.ru/20220617/theatre-1796021313.html

Минкультуры начинает финансирование русских театров за рубежом

Минкультуры начинает финансирование русских театров за рубежом - РИА Новости, 17.06.2022

Минкультуры начинает финансирование русских театров за рубежом

Минкультуры начинает финансирование русских театров за рубежом. Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала в интервью РИА Новости в кулуарах... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:31

2022-06-17T11:31

2022-06-17T11:31

культура

новости культуры

санкт-петербург

россия

снг

ольга любимова

театр

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Минкультуры начинает финансирование русских театров за рубежом. Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2022."Очень важное направление – русские театры за рубежом. Это наши очаги культуры, годами эти люди в разных странах играли на нашем языке, ставя нашу классику. Нам, конечно, очень важно их поддерживать, мы начинаем отдельно финансировать постановки в русских театрах, давать возможность расширить репертуар", — говорит Любимова.Как отметила министр, в настоящее время в странах СНГ находится 51 русский театр. По ее словам, необходимо приезжать туда на гастроли, а также привозить коллег в Россию."Это невероятно "заряженное" профессиональное сообщество на то, чтобы больше ездить, больше выступать, больше встречаться", — добавила Любимова.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/lyubimova-1795774736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, санкт-петербург, россия, снг, ольга любимова, театр, петербургский международный экономический форум (фонд)