https://ria.ru/20220617/teploenergiya-1796259683.html
Немцев обяжут экономить теплоэнергию
Немцев обяжут экономить теплоэнергию - РИА Новости, 17.06.2022
Немцев обяжут экономить теплоэнергию
Немецкое энергетическое агентство (DENA) хочет обязать владельцев домов установить в этом году термостаты на отопительные радиаторы в целях экономии, сообщается РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:53
2022-06-17T17:53
2022-06-17T20:00
в мире
германия
украина
экономия
роберт хабек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796316554_0:201:3076:1932_1920x0_80_0_0_a9f51ec1c2ad8620cffbdeee3d8bc9bc.jpg
БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. Немецкое энергетическое агентство (DENA) хочет обязать владельцев домов установить в этом году термостаты на отопительные радиаторы в целях экономии, сообщается в пресс-релизе на сайте организации.Работы над реализацией этого плана, по его словам, нужно начинать уже сейчас, чтобы в следующий отопительный сезон термостатами было обеспечено достаточное количество домохозяйств. По словам Кульмана, агентство оценивает потенциальную экономию более чем в десять процентов."Установка и использование радиаторных термостатов не должны возлагаться на арендаторов и пользователей, расходы должны нести владельцы. Собственники домов и операторы систем отопления должны быть законодательно обязаны это делать", — подчеркнул он.DENA не поддержало прозвучавшее ранее в правительственных кругах предложение снизить уровень минимально допустимой температуры в жилых домах."Мы крайне критически относимся к законодательно установленному снижению температуры в съемных квартирах. Споры с арендодателем о поддержании температуры отопления уже являются серьезной проблемой для жильцов и семей", — отметили там.С другой стороны, DENA готово поддержать снижение минимально допустимой температуры в общественных учреждениях, администрациях, в сфере отдыха или торговли.Ранее глава Министерства строительства Германии Клара Гейвиц выступила с критикой инициативы снизить уровень минимально допустимой температуры в жилых домах, которую не исключил вице-канцлер и по совместительству министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В то же время Берлин, по заверению своих ведущих политиков, старается уменьшить зависимость от российского газа.
https://ria.ru/20220616/bezrabotitsa-1795626115.html
https://ria.ru/20220502/germaniya-1786523745.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796316554_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_deb5b1268851e4a834959f52d755a65d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, экономия, роберт хабек
17:53 17.06.2022 (обновлено: 20:00 17.06.2022)
Немцев обяжут экономить теплоэнергию
Немецкое энергетическое Агентство обяжет граждан установить в домах радиаторные термостаты
БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости.
Немецкое энергетическое агентство (DENA) хочет обязать владельцев домов установить в этом году термостаты на отопительные радиаторы в целях экономии, сообщается
в пресс-релизе на сайте организации.
"Ключом к значительной экономии тепловой энергии является транспарентность. Технологии доступны: цифровые термостаты и измерительные системы совместными усилиями должны внедряться в массовом масштабе", — подчеркнул председатель правления DENA Андреас Кульман.
Работы над реализацией этого плана, по его словам, нужно начинать уже сейчас, чтобы в следующий отопительный сезон термостатами было обеспечено достаточное количество домохозяйств. По словам Кульмана, агентство оценивает потенциальную экономию более чем в десять процентов.
"Установка и использование радиаторных термостатов не должны возлагаться на арендаторов и пользователей, расходы должны нести владельцы. Собственники домов и операторы систем отопления должны быть законодательно обязаны это делать", — подчеркнул он.
DENA не поддержало прозвучавшее ранее в правительственных кругах предложение снизить уровень минимально допустимой температуры в жилых домах.
"Мы крайне критически относимся к законодательно установленному снижению температуры в съемных квартирах. Споры с арендодателем о поддержании температуры отопления уже являются серьезной проблемой для жильцов и семей", — отметили там.
С другой стороны, DENA готово поддержать снижение минимально допустимой температуры в общественных учреждениях, администрациях, в сфере отдыха или торговли.
Ранее глава Министерства строительства Германии Клара Гейвиц выступила с критикой инициативы снизить уровень минимально допустимой температуры в жилых домах, которую не исключил вице-канцлер и по совместительству министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек
.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России
после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
. В то же время Берлин, по заверению своих ведущих политиков, старается уменьшить зависимость от российского газа.