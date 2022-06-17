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Немцев обяжут экономить теплоэнергию - РИА Новости, 17.06.2022
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Немцев обяжут экономить теплоэнергию
Немцев обяжут экономить теплоэнергию - РИА Новости, 17.06.2022
Немцев обяжут экономить теплоэнергию
Немецкое энергетическое агентство (DENA) хочет обязать владельцев домов установить в этом году термостаты на отопительные радиаторы в целях экономии, сообщается РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:53
2022-06-17T20:00
в мире
германия
украина
экономия
роберт хабек
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БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. Немецкое энергетическое агентство (DENA) хочет обязать владельцев домов установить в этом году термостаты на отопительные радиаторы в целях экономии, сообщается в пресс-релизе на сайте организации.Работы над реализацией этого плана, по его словам, нужно начинать уже сейчас, чтобы в следующий отопительный сезон термостатами было обеспечено достаточное количество домохозяйств. По словам Кульмана, агентство оценивает потенциальную экономию более чем в десять процентов."Установка и использование радиаторных термостатов не должны возлагаться на арендаторов и пользователей, расходы должны нести владельцы. Собственники домов и операторы систем отопления должны быть законодательно обязаны это делать", — подчеркнул он.DENA не поддержало прозвучавшее ранее в правительственных кругах предложение снизить уровень минимально допустимой температуры в жилых домах."Мы крайне критически относимся к законодательно установленному снижению температуры в съемных квартирах. Споры с арендодателем о поддержании температуры отопления уже являются серьезной проблемой для жильцов и семей", — отметили там.С другой стороны, DENA готово поддержать снижение минимально допустимой температуры в общественных учреждениях, администрациях, в сфере отдыха или торговли.Ранее глава Министерства строительства Германии Клара Гейвиц выступила с критикой инициативы снизить уровень минимально допустимой температуры в жилых домах, которую не исключил вице-канцлер и по совместительству министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В то же время Берлин, по заверению своих ведущих политиков, старается уменьшить зависимость от российского газа.
https://ria.ru/20220616/bezrabotitsa-1795626115.html
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в мире, германия, украина, экономия, роберт хабек
17:53 17.06.2022 (обновлено: 20:00 17.06.2022)
 
Немцев обяжут экономить теплоэнергию

Немецкое энергетическое Агентство обяжет граждан установить в домах радиаторные термостаты

© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на башню Новой ратуши в Лейпциге
Вид на башню Новой ратуши в Лейпциге - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Вид на башню Новой ратуши в Лейпциге. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. Немецкое энергетическое агентство (DENA) хочет обязать владельцев домов установить в этом году термостаты на отопительные радиаторы в целях экономии, сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

"Ключом к значительной экономии тепловой энергии является транспарентность. Технологии доступны: цифровые термостаты и измерительные системы совместными усилиями должны внедряться в массовом масштабе", — подчеркнул председатель правления DENA Андреас Кульман.

Работы над реализацией этого плана, по его словам, нужно начинать уже сейчас, чтобы в следующий отопительный сезон термостатами было обеспечено достаточное количество домохозяйств. По словам Кульмана, агентство оценивает потенциальную экономию более чем в десять процентов.
"Установка и использование радиаторных термостатов не должны возлагаться на арендаторов и пользователей, расходы должны нести владельцы. Собственники домов и операторы систем отопления должны быть законодательно обязаны это делать", — подчеркнул он.
DENA не поддержало прозвучавшее ранее в правительственных кругах предложение снизить уровень минимально допустимой температуры в жилых домах.
"Мы крайне критически относимся к законодательно установленному снижению температуры в съемных квартирах. Споры с арендодателем о поддержании температуры отопления уже являются серьезной проблемой для жильцов и семей", — отметили там.
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С другой стороны, DENA готово поддержать снижение минимально допустимой температуры в общественных учреждениях, администрациях, в сфере отдыха или торговли.
Ранее глава Министерства строительства Германии Клара Гейвиц выступила с критикой инициативы снизить уровень минимально допустимой температуры в жилых домах, которую не исключил вице-канцлер и по совместительству министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В то же время Берлин, по заверению своих ведущих политиков, старается уменьшить зависимость от российского газа.
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