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Удмуртия и "Русклимат" построят промышленный технопарк в Сарапуле - РИА Новости, 17.06.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220617/tekhnopark-1796247945.html
Удмуртия и "Русклимат" построят промышленный технопарк в Сарапуле
Удмуртия и "Русклимат" построят промышленный технопарк в Сарапуле - РИА Новости, 17.06.2022
Удмуртия и "Русклимат" построят промышленный технопарк в Сарапуле
Председатель совета директоров торгово-производственного холдинга "Русклимат" Михаил Тимошенко и глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках Петербургского... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:37
2022-06-17T17:50
удмуртская республика
экономика
сарапул
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкт-петербург
россия
пмэф
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УФА, 17 июн – РИА Новости. Председатель совета директоров торгово-производственного холдинга "Русклимат" Михаил Тимошенко и глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение создании технопарка в Сарапуле, где появится 400 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе главы региона.Общий объем инвестиций на начальном этапе реализации проекта составит 1,5 миллиарда рублей, информируют местные власти."Благодаря запуску технопарка в городе появятся более 400 дополнительных рабочих мест. На старте в качестве резидентов планируется привлечь пять компаний из Удмуртии, а в перспективе их количество будет увеличено. Это производители высокотехнологичной продукций, востребованной на внутреннем рынке и обладающей высоким экспортным потенциалом", – приводятся в сообщении слова Бречалова.В пресс-службе отметили, что соглашение является одним из основных документов, необходимых для включения технопарка в реестр Минпромторга РФ, что обеспечит его управляющую компанию предусмотренными мерами государственной поддержки в сфере промышленности."С Удмуртией у нас давние и очень плодотворные отношения. Сегодня мы подписали с регионом сразу два соглашения, что лишний раз это подтверждает. Статус ТОСЭР делает город Сарапул очень привлекательным для инвестиций и развития производства, а это новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет. Убежден, наш совместный проект будет иметь большое социально-экономическое значение для Удмуртии. Потенциал дальнейшего сотрудничества огромен и, я надеюсь, уже скоро Сарапул станет крупным климатическим центром страны", – цитирует пресс-служба Тимошенко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, сарапул, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкт-петербург, россия, пмэф
17:37 17.06.2022 (обновлено: 17:50 17.06.2022)
 
Удмуртия и "Русклимат" построят промышленный технопарк в Сарапуле

Удмуртия и "Русклимат" построят промышленный технопарк и создадут 400 новых рабочих мест

© Фото : страница администрации города Сарапул во ВКонтактеВид на реку Кама и город Сарапул
Вид на реку Кама и город Сарапул - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : страница администрации города Сарапул во ВКонтакте
Вид на реку Кама и город Сарапул. Архивное фото
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УФА, 17 июн – РИА Новости. Председатель совета директоров торгово-производственного холдинга "Русклимат" Михаил Тимошенко и глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение создании технопарка в Сарапуле, где появится 400 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Целью соглашения является сотрудничество в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию и развитию промышленного технопарка "ИКСЭл-Сарапул". Технопарк общей площадью 15,5 тысячи квадратных метров будет построен на территории опережающего социально-экономического развития "Сарапул", - рассказали в пресс-службе.
Общий объем инвестиций на начальном этапе реализации проекта составит 1,5 миллиарда рублей, информируют местные власти.
"Благодаря запуску технопарка в городе появятся более 400 дополнительных рабочих мест. На старте в качестве резидентов планируется привлечь пять компаний из Удмуртии, а в перспективе их количество будет увеличено. Это производители высокотехнологичной продукций, востребованной на внутреннем рынке и обладающей высоким экспортным потенциалом", – приводятся в сообщении слова Бречалова.
В пресс-службе отметили, что соглашение является одним из основных документов, необходимых для включения технопарка в реестр Минпромторга РФ, что обеспечит его управляющую компанию предусмотренными мерами государственной поддержки в сфере промышленности.
"С Удмуртией у нас давние и очень плодотворные отношения. Сегодня мы подписали с регионом сразу два соглашения, что лишний раз это подтверждает. Статус ТОСЭР делает город Сарапул очень привлекательным для инвестиций и развития производства, а это новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет. Убежден, наш совместный проект будет иметь большое социально-экономическое значение для Удмуртии. Потенциал дальнейшего сотрудничества огромен и, я надеюсь, уже скоро Сарапул станет крупным климатическим центром страны", – цитирует пресс-служба Тимошенко.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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16 июня, 22:33Удмуртская Республика
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Удмуртская РеспубликаЭкономикаСарапулМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Санкт-ПетербургРоссияПМЭФ
 
 
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