17:37 17.06.2022 (обновлено: 17:50 17.06.2022)
Удмуртия и "Русклимат" построят промышленный технопарк в Сарапуле
Удмуртия и "Русклимат" построят промышленный технопарк и создадут 400 новых рабочих мест
Вид на реку Кама и город Сарапул. Архивное фото
УФА, 17 июн – РИА Новости. Председатель совета директоров торгово-производственного холдинга "Русклимат" Михаил Тимошенко и глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение создании технопарка в Сарапуле, где появится 400 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Целью соглашения является сотрудничество в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию и развитию промышленного технопарка "ИКСЭл-Сарапул". Технопарк общей площадью 15,5 тысячи квадратных метров будет построен на территории опережающего социально-экономического развития "Сарапул", - рассказали в пресс-службе.
Общий объем инвестиций на начальном этапе реализации проекта составит 1,5 миллиарда рублей, информируют местные власти.
"Благодаря запуску технопарка в городе появятся более 400 дополнительных рабочих мест. На старте в качестве резидентов планируется привлечь пять компаний из Удмуртии, а в перспективе их количество будет увеличено. Это производители высокотехнологичной продукций, востребованной на внутреннем рынке и обладающей высоким экспортным потенциалом", – приводятся в сообщении слова Бречалова.
В пресс-службе отметили, что соглашение является одним из основных документов, необходимых для включения технопарка в реестр Минпромторга РФ, что обеспечит его управляющую компанию предусмотренными мерами государственной поддержки в сфере промышленности.
"С Удмуртией у нас давние и очень плодотворные отношения. Сегодня мы подписали с регионом сразу два соглашения, что лишний раз это подтверждает. Статус ТОСЭР делает город Сарапул очень привлекательным для инвестиций и развития производства, а это новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет. Убежден, наш совместный проект будет иметь большое социально-экономическое значение для Удмуртии. Потенциал дальнейшего сотрудничества огромен и, я надеюсь, уже скоро Сарапул станет крупным климатическим центром страны", – цитирует пресс-служба Тимошенко.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.