https://ria.ru/20220617/tekhnopark-1795962410.html
"Сколково" и Приамурье договорились о создании технопарка в Благовещенске
"Сколково" и Приамурье договорились о создании технопарка в Благовещенске - РИА Новости, 17.06.2022
"Сколково" и Приамурье договорились о создании технопарка в Благовещенске
Инновационный центр "Сколково" и власти Приамурья в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании в Благовещенске... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T05:04
2022-06-17T05:04
2022-06-17T05:04
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
благовещенск
сколково
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Инновационный центр "Сколково" и власти Приамурья в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании в Благовещенске технопарка, где сосредоточатся возможности предприятий космической отрасли и биомедицины."На полях ПМЭФ-2022 подписали соглашение с крупнейшим инновационным центром России "Сколково". Вместе мы создадим в Благовещенске технопарк, который станет единой технологической системой и объединит возможности всех имеющихся инновационных площадок региона от ИТ-кубов до крупных промышленных предприятий. Главные направления — биомедицинские, информационные и агротехнологии, космическая отрасль и газохимия", - написал губернатор Приамурья Василий Орлов в своем Telegram-канале.Он отметил, что заявки от потенциальных резидентов уже поступают.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/soglashenie-1795962095.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, благовещенск, сколково, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
"Сколково" и Приамурье договорились о создании технопарка в Благовещенске
"Сколково" и Приамурье на ПМЭФ договорились о создании технопарка в Благовещенске