https://ria.ru/20220617/tekhnopark-1795962410.html

"Сколково" и Приамурье договорились о создании технопарка в Благовещенске

"Сколково" и Приамурье договорились о создании технопарка в Благовещенске - РИА Новости, 17.06.2022

"Сколково" и Приамурье договорились о создании технопарка в Благовещенске

Инновационный центр "Сколково" и власти Приамурья в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании в Благовещенске... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T05:04

2022-06-17T05:04

2022-06-17T05:04

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

благовещенск

сколково

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Инновационный центр "Сколково" и власти Приамурья в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании в Благовещенске технопарка, где сосредоточатся возможности предприятий космической отрасли и биомедицины."На полях ПМЭФ-2022 подписали соглашение с крупнейшим инновационным центром России "Сколково". Вместе мы создадим в Благовещенске технопарк, который станет единой технологической системой и объединит возможности всех имеющихся инновационных площадок региона от ИТ-кубов до крупных промышленных предприятий. Главные направления — биомедицинские, информационные и агротехнологии, космическая отрасль и газохимия", - написал губернатор Приамурья Василий Орлов в своем Telegram-канале.Он отметил, что заявки от потенциальных резидентов уже поступают.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/soglashenie-1795962095.html

россия

благовещенск

санкт-петербург

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Максим Горбачев

экономика, россия, благовещенск, сколково, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)