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"Сколково" и Приамурье договорились о создании технопарка в Благовещенске - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/tekhnopark-1795962410.html
"Сколково" и Приамурье договорились о создании технопарка в Благовещенске
"Сколково" и Приамурье договорились о создании технопарка в Благовещенске - РИА Новости, 17.06.2022
"Сколково" и Приамурье договорились о создании технопарка в Благовещенске
Инновационный центр "Сколково" и власти Приамурья в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании в Благовещенске... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T05:04
2022-06-17T05:04
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
благовещенск
сколково
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Инновационный центр "Сколково" и власти Приамурья в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании в Благовещенске технопарка, где сосредоточатся возможности предприятий космической отрасли и биомедицины."На полях ПМЭФ-2022 подписали соглашение с крупнейшим инновационным центром России "Сколково". Вместе мы создадим в Благовещенске технопарк, который станет единой технологической системой и объединит возможности всех имеющихся инновационных площадок региона от ИТ-кубов до крупных промышленных предприятий. Главные направления — биомедицинские, информационные и агротехнологии, космическая отрасль и газохимия", - написал губернатор Приамурья Василий Орлов в своем Telegram-канале.Он отметил, что заявки от потенциальных резидентов уже поступают.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, благовещенск, сколково, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
05:04 17.06.2022
 
"Сколково" и Приамурье договорились о создании технопарка в Благовещенске

"Сколково" и Приамурье на ПМЭФ договорились о создании технопарка в Благовещенске

© Фонд "Сколково"Председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов на ПМЭФ-2022
Председатель правления фонда Сколково Игорь Дроздов на ПМЭФ-2022
© Фонд "Сколково"
Председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов на ПМЭФ-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Инновационный центр "Сколково" и власти Приамурья в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании в Благовещенске технопарка, где сосредоточатся возможности предприятий космической отрасли и биомедицины.
"На полях ПМЭФ-2022 подписали соглашение с крупнейшим инновационным центром России "Сколково". Вместе мы создадим в Благовещенске технопарк, который станет единой технологической системой и объединит возможности всех имеющихся инновационных площадок региона от ИТ-кубов до крупных промышленных предприятий. Главные направления — биомедицинские, информационные и агротехнологии, космическая отрасль и газохимия", - написал губернатор Приамурья Василий Орлов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что заявки от потенциальных резидентов уже поступают.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Символика XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
05:02Петербургский международный экономический форум — 2022
ЕАО и РАНХиГС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияБлаговещенскСколковоСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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