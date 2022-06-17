https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796249700.html

Путин назвал причину нехватки товаров и техники в России

Путин назвал причину нехватки товаров и техники в России - РИА Новости, 17.06.2022

Путин назвал причину нехватки товаров и техники в России

Президент России Владимир Путин, говоря о нехватке товаров и техники в стране, заявил, что проблема в технологиях, но их никогда иностранцы не дадут, надо иметь РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:40

2022-06-17T17:40

2022-06-17T18:10

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

технологии

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о нехватке товаров и техники в стране, заявил, что проблема в технологиях, но их никогда иностранцы не дадут, надо иметь свои возможности воспроизводства."Вопрос в том, чтобы формировать собственные возможности, основанные на развитии образования, науки, новых перспективных инженерных школ. Ведь упаковку и прочие такие вещи, даже телефоны, смартфоны нам всегда дадут, но нам никогда не давали и не дадут критически важных технологий, ведь этого не давали и раньше, несмотря на безоблачные отношения наши с западными партнерами в предыдущие десятилетия. В этом же проблема, а когда мы начинаем отстаивать собственные права, нам тут же ввинчивают какие-то санкции и ограничения. В этом вся проблема", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Президент отметил, что все товары смогут заместить."Если мы говорим об импортозамещении, что-то мы заместим, ну а что-то нужно делать на совершенно новой перспективной базе собственного производства", - сказал Путин.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/upakovka-1796249079.html

https://ria.ru/20220617/razrabotki-1796239237.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, технологии, санкт-петербург