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Путин назвал причину нехватки товаров и техники в России - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796249700.html
Путин назвал причину нехватки товаров и техники в России
Путин назвал причину нехватки товаров и техники в России - РИА Новости, 17.06.2022
Путин назвал причину нехватки товаров и техники в России
Президент России Владимир Путин, говоря о нехватке товаров и техники в стране, заявил, что проблема в технологиях, но их никогда иностранцы не дадут, надо иметь РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:40
2022-06-17T18:10
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
технологии
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о нехватке товаров и техники в стране, заявил, что проблема в технологиях, но их никогда иностранцы не дадут, надо иметь свои возможности воспроизводства."Вопрос в том, чтобы формировать собственные возможности, основанные на развитии образования, науки, новых перспективных инженерных школ. Ведь упаковку и прочие такие вещи, даже телефоны, смартфоны нам всегда дадут, но нам никогда не давали и не дадут критически важных технологий, ведь этого не давали и раньше, несмотря на безоблачные отношения наши с западными партнерами в предыдущие десятилетия. В этом же проблема, а когда мы начинаем отстаивать собственные права, нам тут же ввинчивают какие-то санкции и ограничения. В этом вся проблема", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Президент отметил, что все товары смогут заместить."Если мы говорим об импортозамещении, что-то мы заместим, ну а что-то нужно делать на совершенно новой перспективной базе собственного производства", - сказал Путин.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/upakovka-1796249079.html
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владимир путин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, технологии, санкт-петербург
17:40 17.06.2022 (обновлено: 18:10 17.06.2022)
 
Путин назвал причину нехватки товаров и техники в России

Путин: проблема нехватки техники в технологиях, надо иметь возможности воспроизводства

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПленарное заседание XXV Петербургского международного экономического форума
Пленарное заседание XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Пленарное заседание XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о нехватке товаров и техники в стране, заявил, что проблема в технологиях, но их никогда иностранцы не дадут, надо иметь свои возможности воспроизводства.
"Вопрос в том, чтобы формировать собственные возможности, основанные на развитии образования, науки, новых перспективных инженерных школ. Ведь упаковку и прочие такие вещи, даже телефоны, смартфоны нам всегда дадут, но нам никогда не давали и не дадут критически важных технологий, ведь этого не давали и раньше, несмотря на безоблачные отношения наши с западными партнерами в предыдущие десятилетия. В этом же проблема, а когда мы начинаем отстаивать собственные права, нам тут же ввинчивают какие-то санкции и ограничения. В этом вся проблема", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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"Если мы говорим об импортозамещении, что-то мы заместим, ну а что-то нужно делать на совершенно новой перспективной базе собственного производства", - сказал Путин.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)ЭкономикаТехнологииСанкт-Петербург
 
 
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