17:40 17.06.2022 (обновлено: 18:10 17.06.2022)
Путин назвал причину нехватки товаров и техники в России
Путин: проблема нехватки техники в технологиях, надо иметь возможности воспроизводства
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПленарное заседание XXV Петербургского международного экономического форума
Пленарное заседание XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о нехватке товаров и техники в стране, заявил, что проблема в технологиях, но их никогда иностранцы не дадут, надо иметь свои возможности воспроизводства.
"Вопрос в том, чтобы формировать собственные возможности, основанные на развитии образования, науки, новых перспективных инженерных школ. Ведь упаковку и прочие такие вещи, даже телефоны, смартфоны нам всегда дадут, но нам никогда не давали и не дадут критически важных технологий, ведь этого не давали и раньше, несмотря на безоблачные отношения наши с западными партнерами в предыдущие десятилетия. В этом же проблема, а когда мы начинаем отстаивать собственные права, нам тут же ввинчивают какие-то санкции и ограничения. В этом вся проблема", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Президент отметил, что все товары смогут заместить.
"Если мы говорим об импортозамещении, что-то мы заместим, ну а что-то нужно делать на совершенно новой перспективной базе собственного производства", - сказал Путин.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.