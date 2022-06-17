https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796091331.html

России нужны квалифицированные заказчики технологий, заявил Чернышенко

России нужны квалифицированные заказчики технологий, заявил Чернышенко - РИА Новости, 17.06.2022

России нужны квалифицированные заказчики технологий, заявил Чернышенко

Развитие импортонезависимых технологий в России требует наличия квалифицированных заказчиков, который не только сформулируют свои потребности, но будут отвечать РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:28

2022-06-17T13:28

2022-06-17T13:28

технологии

санкт-петербург

дмитрий чернышенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Развитие импортонезависимых технологий в России требует наличия квалифицированных заказчиков, который не только сформулируют свои потребности, но будут отвечать за внедрение, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Необходимость обеспечения технологического суверенитета не означает полную автаркию, когда страна делает все сама, отметил Чернышенко в пятницу на сессии "Большие вызовы десятилетия науки и технологий" Петербургского международного экономического форума."Но критические вещи - они должны быть у тебя, - подчеркнул Чернышенко. - Вот военные, ВПК, с этим справились. У них выхода не было".Но у российских гражданских отраслей "были развилки", добавил вице-премьер."И сейчас роль квалифицированного заказчика, который будет отвечать за то, что он потом масштабирует и коммерциализирует технологию - она становится главенствующей", - подчеркнул вице-премьер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/programmirovanie-1796063927.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, санкт-петербург, дмитрий чернышенко