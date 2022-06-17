https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796091331.html
России нужны квалифицированные заказчики технологий, заявил Чернышенко
России нужны квалифицированные заказчики технологий, заявил Чернышенко - РИА Новости, 17.06.2022
России нужны квалифицированные заказчики технологий, заявил Чернышенко
Развитие импортонезависимых технологий в России требует наличия квалифицированных заказчиков, который не только сформулируют свои потребности, но будут отвечать РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:28
2022-06-17T13:28
2022-06-17T13:28
технологии
санкт-петербург
дмитрий чернышенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Развитие импортонезависимых технологий в России требует наличия квалифицированных заказчиков, который не только сформулируют свои потребности, но будут отвечать за внедрение, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Необходимость обеспечения технологического суверенитета не означает полную автаркию, когда страна делает все сама, отметил Чернышенко в пятницу на сессии "Большие вызовы десятилетия науки и технологий" Петербургского международного экономического форума."Но критические вещи - они должны быть у тебя, - подчеркнул Чернышенко. - Вот военные, ВПК, с этим справились. У них выхода не было".Но у российских гражданских отраслей "были развилки", добавил вице-премьер."И сейчас роль квалифицированного заказчика, который будет отвечать за то, что он потом масштабирует и коммерциализирует технологию - она становится главенствующей", - подчеркнул вице-премьер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/programmirovanie-1796063927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, санкт-петербург, дмитрий чернышенко
России нужны квалифицированные заказчики технологий, заявил Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко: России нужны квалифицированные заказчики технологий
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Развитие импортонезависимых технологий в России требует наличия квалифицированных заказчиков, который не только сформулируют свои потребности, но будут отвечать за внедрение, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Необходимость обеспечения технологического суверенитета не означает полную автаркию, когда страна делает все сама, отметил Чернышенко в пятницу на сессии "Большие вызовы десятилетия науки и технологий" Петербургского международного экономического форума.
"Но критические вещи - они должны быть у тебя, - подчеркнул Чернышенко. - Вот военные, ВПК, с этим справились. У них выхода не было".
Но у российских гражданских отраслей "были развилки", добавил вице-премьер.
"Мы ходили иногда по более легкому пути, но который имел долгосрочные последствия попадания в колониальную зависимость по некоторым технологическим направлениям", - констатировал Чернышенко.
"И сейчас роль квалифицированного заказчика, который будет отвечать за то, что он потом масштабирует и коммерциализирует технологию - она становится главенствующей", - подчеркнул вице-премьер.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.