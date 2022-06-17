https://ria.ru/20220617/tayvan-1796348814.html

В сенат США внесли законопроект о военной помощи Тайваню

В сенат США внесли законопроект о военной помощи Тайваню - РИА Новости, 17.06.2022

В сенат США внесли законопроект о военной помощи Тайваню

Американские сенаторы внесли на рассмотрение законопроект, направленный на предоставление военной помощи Тайваню в размере 4,5 миллиарда долларов в течение... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T21:52

2022-06-17T21:52

2022-06-17T23:53

в мире

роберт менендес

линдси грэм

вэй фэнхэ

сша

китай

тайвань

нато

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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Американские сенаторы внесли на рассмотрение законопроект, направленный на предоставление военной помощи Тайваню в размере 4,5 миллиарда долларов в течение следующих четырех лет, следует из опубликованных материалов комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса США.Помимо средств на укрепление оборонных возможностей острова, документом предусматривается поддержка Тайваня по участию в международных организациях, укрепление торговых связей и признание его в статусе главного союзника за пределами НАТО. Также предполагается введение экономических санкций в отношении Китая в случае его враждебных действий против Тайваня.Авторами документа под названием "Акт о политике Тайваня от 2022" выступили сенатор-демократ Роберт Менендес и его коллега от республиканской партии Линдси Грэм."Акт о политике Тайваня от 2022 является основополагающим утверждением абсолютной приверженности Соединенных штатов оставаться с Тайванем и со всеми, кто разделяет наши интересы и ценности перед лицом военных, экономических и политических угроз со стороны Пекина", — заявил Менендес.Грэм, в свою очередь, отметил, что законопроект представляет собой самое крупное укрепление двусторонних отношений США и Тайваня в военном и экономическом направлении за последние десятилетия.В июне министр обороны КНР Вэй Фэнхэ предупредил, что Китай будет сражаться любой ценой и до самого конца, чтобы противостоять попыткам отделить остров от Поднебесной.США юридически не признают независимость Тайваня, однако оказывают ему военную поддержку.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220606/tayvan-1793306410.html

https://ria.ru/20220612/tayvan-1794855217.html

https://ria.ru/20220524/pomosch-1790429259.html

сша

китай

тайвань

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, роберт менендес, линдси грэм, вэй фэнхэ, сша, китай, тайвань, нато