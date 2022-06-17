https://ria.ru/20220617/tayvan-1796348814.html
В сенат США внесли законопроект о военной помощи Тайваню
В сенат США внесли законопроект о военной помощи Тайваню - РИА Новости, 17.06.2022
В сенат США внесли законопроект о военной помощи Тайваню
Американские сенаторы внесли на рассмотрение законопроект, направленный на предоставление военной помощи Тайваню в размере 4,5 миллиарда долларов в течение... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T21:52
2022-06-17T21:52
2022-06-17T23:53
в мире
роберт менендес
линдси грэм
вэй фэнхэ
сша
китай
тайвань
нато
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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Американские сенаторы внесли на рассмотрение законопроект, направленный на предоставление военной помощи Тайваню в размере 4,5 миллиарда долларов в течение следующих четырех лет, следует из опубликованных материалов комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса США.Помимо средств на укрепление оборонных возможностей острова, документом предусматривается поддержка Тайваня по участию в международных организациях, укрепление торговых связей и признание его в статусе главного союзника за пределами НАТО. Также предполагается введение экономических санкций в отношении Китая в случае его враждебных действий против Тайваня.Авторами документа под названием "Акт о политике Тайваня от 2022" выступили сенатор-демократ Роберт Менендес и его коллега от республиканской партии Линдси Грэм."Акт о политике Тайваня от 2022 является основополагающим утверждением абсолютной приверженности Соединенных штатов оставаться с Тайванем и со всеми, кто разделяет наши интересы и ценности перед лицом военных, экономических и политических угроз со стороны Пекина", — заявил Менендес.Грэм, в свою очередь, отметил, что законопроект представляет собой самое крупное укрепление двусторонних отношений США и Тайваня в военном и экономическом направлении за последние десятилетия.В июне министр обороны КНР Вэй Фэнхэ предупредил, что Китай будет сражаться любой ценой и до самого конца, чтобы противостоять попыткам отделить остров от Поднебесной.США юридически не признают независимость Тайваня, однако оказывают ему военную поддержку.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220606/tayvan-1793306410.html
https://ria.ru/20220612/tayvan-1794855217.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роберт менендес, линдси грэм, вэй фэнхэ, сша, китай, тайвань, нато
21:52 17.06.2022 (обновлено: 23:53 17.06.2022)
В сенат США внесли законопроект о военной помощи Тайваню
В сенат США внесли законопроект о военной помощи Тайваню на 4,5 миллиарда долларов
ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Американские сенаторы внесли на рассмотрение законопроект, направленный на предоставление военной помощи Тайваню в размере 4,5 миллиарда долларов в течение следующих четырех лет, следует из опубликованных материалов комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса США.
Помимо средств на укрепление оборонных возможностей острова, документом предусматривается поддержка Тайваня по участию в международных организациях, укрепление торговых связей и признание его в статусе главного союзника за пределами НАТО
. Также предполагается введение экономических санкций в отношении Китая
в случае его враждебных действий против Тайваня.
Авторами документа под названием "Акт о политике Тайваня от 2022" выступили сенатор-демократ Роберт Менендес
и его коллега от республиканской партии Линдси Грэм
.
"Акт о политике Тайваня от 2022 является основополагающим утверждением абсолютной приверженности Соединенных штатов оставаться с Тайванем и со всеми, кто разделяет наши интересы и ценности перед лицом военных, экономических и политических угроз со стороны Пекина", — заявил Менендес.
Грэм, в свою очередь, отметил, что законопроект представляет собой самое крупное укрепление двусторонних отношений США
и Тайваня в военном и экономическом направлении за последние десятилетия.
В июне министр обороны КНР Вэй Фэнхэ
предупредил, что Китай будет сражаться любой ценой и до самого конца, чтобы противостоять попыткам отделить остров от Поднебесной.
США юридически не признают независимость Тайваня, однако оказывают ему военную поддержку.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.