https://ria.ru/20220617/tamozhka-1796012831.html
Таможенный контроль товаров предложили перенести в конечный пункт доставки
Таможенный контроль товаров предложили перенести в конечный пункт доставки - РИА Новости, 17.06.2022
Таможенный контроль товаров предложили перенести в конечный пункт доставки
Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил сократить время оформления ввозимых в Россию товаров, проводя таможенный контроль в конечном пункте доставки. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:51
2022-06-17T10:51
2022-06-17T10:51
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
игорь краснов
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил сократить время оформления ввозимых в Россию товаров, проводя таможенный контроль в конечном пункте доставки."Мы понимаем, что искусственные препоны для бизнеса нарушили многие логистические цепочки. К сожалению, это приводит к многокилометровым очередям грузового автотранспорта на границе, сказывается на цене товаров, создает риски социальной напряженности", - констатировал он на Петербургском международном экономическом форуме."Необходимо максимально сократить время непосредственного оформления участниками внешнеэкономической деятельности ввозимых товаров, осуществляя процедуру таможенного контроля в конечном пункте их доставки. Такие возможности законодательством предусмотрены", - сказал Краснов.По его словам, одновременно требует ускорения разработка критериев таможенной проверки компаний с учетом риск-ориентированного подхода.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь краснов, россия
Таможенный контроль товаров предложили перенести в конечный пункт доставки
Краснов предложил перенести таможенный контроль товаров в конечный пункт доставки в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил сократить время оформления ввозимых в Россию товаров, проводя таможенный контроль в конечном пункте доставки.
"Мы понимаем, что искусственные препоны для бизнеса нарушили многие логистические цепочки. К сожалению, это приводит к многокилометровым очередям грузового автотранспорта на границе, сказывается на цене товаров, создает риски социальной напряженности", - констатировал он на Петербургском международном экономическом форуме.
"Необходимо максимально сократить время непосредственного оформления участниками внешнеэкономической деятельности ввозимых товаров, осуществляя процедуру таможенного контроля в конечном пункте их доставки. Такие возможности законодательством предусмотрены", - сказал Краснов.
По его словам, одновременно требует ускорения разработка критериев таможенной проверки компаний с учетом риск-ориентированного подхода.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.