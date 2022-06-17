https://ria.ru/20220617/tamozhka-1796012831.html

Таможенный контроль товаров предложили перенести в конечный пункт доставки

Таможенный контроль товаров предложили перенести в конечный пункт доставки - РИА Новости, 17.06.2022

Таможенный контроль товаров предложили перенести в конечный пункт доставки

Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил сократить время оформления ввозимых в Россию товаров, проводя таможенный контроль в конечном пункте доставки. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:51

2022-06-17T10:51

2022-06-17T10:51

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

игорь краснов

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил сократить время оформления ввозимых в Россию товаров, проводя таможенный контроль в конечном пункте доставки."Мы понимаем, что искусственные препоны для бизнеса нарушили многие логистические цепочки. К сожалению, это приводит к многокилометровым очередям грузового автотранспорта на границе, сказывается на цене товаров, создает риски социальной напряженности", - констатировал он на Петербургском международном экономическом форуме."Необходимо максимально сократить время непосредственного оформления участниками внешнеэкономической деятельности ввозимых товаров, осуществляя процедуру таможенного контроля в конечном пункте их доставки. Такие возможности законодательством предусмотрены", - сказал Краснов.По его словам, одновременно требует ускорения разработка критериев таможенной проверки компаний с учетом риск-ориентированного подхода.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, игорь краснов, россия