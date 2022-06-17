https://ria.ru/20220617/tailand-1796020600.html
В Таиланде вновь смягчают правила въезда и снимают ограничения
В Таиланде вновь смягчают правила въезда и снимают ограничения - РИА Новости, 17.06.2022
В Таиланде вновь смягчают правила въезда и снимают ограничения
На заседании таиландского правительства 17 июня были приняты решения об отмене ряда ограничений внутри страны, а также о послаблении требований к въезду,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:49
2022-06-17T13:49
2022-06-17T13:49
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. На заседании таиландского правительства 17 июня были приняты решения об отмене ряда ограничений внутри страны, а также о послаблении требований к въезду, сообщает АТОР.Нововведения вступят в силу после их утверждения кабинетом министров и публикации в Королевской газете.Если это произойдет, с 1 июля иностранным туристам для въезда в Таиланд, не понадобится оформлять Thailand Pass, а страховка, покрывающая риски ковид, не будет являться обязательным условием.Но туристам по-прежнему придется предъявлять сертификат вакцинации ("Спутник V" или "Спутник Лайт" подходят) или отрицательный результат ПЦР-теста (проверяют при посадке на рейс и по прилете в Таиланд). Детям до 18 лет никакие справки не нужны.Отдых внутри страны тоже станет комфортнее. Ношение масок на открытом воздухе с 1 июля будет отменено. Они останутся обязательными лишь в людных местах и в закрытых помещениях, а также для людей, относящихся к группе риска.С 1 июля дольше будут работать развлекательные заведения — до двух часов ночи.Эксперты туррынка напомнили, что остается решить главную проблему – сделать прямой перелет. Этот вопрос сейчас активно прорабатывается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, туристы, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
В Таиланде вновь смягчают правила въезда и снимают ограничения
В Таиланде с 1 июля вновь смягчат правила въезда, а также отменят маски на улице
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
На заседании таиландского правительства 17 июня были приняты решения об отмене ряда ограничений внутри страны, а также о послаблении требований к въезду, сообщает
АТОР.
Нововведения вступят в силу после их утверждения кабинетом министров и публикации в Королевской газете.
Если это произойдет, с 1 июля иностранным туристам для въезда в Таиланд, не понадобится оформлять Thailand Pass, а страховка, покрывающая риски ковид, не будет являться обязательным условием.
Но туристам по-прежнему придется предъявлять сертификат вакцинации ("Спутник V" или "Спутник Лайт" подходят) или отрицательный результат ПЦР-теста (проверяют при посадке на рейс и по прилете в Таиланд). Детям до 18 лет никакие справки не нужны.
Отдых внутри страны тоже станет комфортнее. Ношение масок на открытом воздухе с 1 июля будет отменено. Они останутся обязательными лишь в людных местах и в закрытых помещениях, а также для людей, относящихся к группе риска.
С 1 июля дольше будут работать развлекательные заведения — до двух часов ночи.
Эксперты туррынка напомнили, что остается решить главную проблему – сделать прямой перелет. Этот вопрос сейчас активно прорабатывается.