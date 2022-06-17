https://ria.ru/20220617/tailand-1796020600.html

В Таиланде вновь смягчают правила въезда и снимают ограничения

В Таиланде вновь смягчают правила въезда и снимают ограничения - РИА Новости, 17.06.2022

В Таиланде вновь смягчают правила въезда и снимают ограничения

На заседании таиландского правительства 17 июня были приняты решения об отмене ряда ограничений внутри страны, а также о послаблении требований к въезду,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:49

2022-06-17T13:49

2022-06-17T13:49

туризм

туризм

новости - туризм

таиланд

туристы

коронавирус covid-19

куда поехать

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155235/05/1552350581_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_869a8c38fda81016b7facb80cdf90335.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. На заседании таиландского правительства 17 июня были приняты решения об отмене ряда ограничений внутри страны, а также о послаблении требований к въезду, сообщает АТОР.Нововведения вступят в силу после их утверждения кабинетом министров и публикации в Королевской газете.Если это произойдет, с 1 июля иностранным туристам для въезда в Таиланд, не понадобится оформлять Thailand Pass, а страховка, покрывающая риски ковид, не будет являться обязательным условием.Но туристам по-прежнему придется предъявлять сертификат вакцинации ("Спутник V" или "Спутник Лайт" подходят) или отрицательный результат ПЦР-теста (проверяют при посадке на рейс и по прилете в Таиланд). Детям до 18 лет никакие справки не нужны.Отдых внутри страны тоже станет комфортнее. Ношение масок на открытом воздухе с 1 июля будет отменено. Они останутся обязательными лишь в людных местах и в закрытых помещениях, а также для людей, относящихся к группе риска.С 1 июля дольше будут работать развлекательные заведения — до двух часов ночи.Эксперты туррынка напомнили, что остается решить главную проблему – сделать прямой перелет. Этот вопрос сейчас активно прорабатывается.

https://ria.ru/20220609/tailand-1794346890.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, таиланд, туристы, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море