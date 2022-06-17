https://ria.ru/20220617/strelba-1795961341.html
В Алабаме один человек погиб при стрельбе в церкви
В Алабаме один человек погиб при стрельбе в церкви - РИА Новости, 17.06.2022
В Алабаме один человек погиб при стрельбе в церкви
Один человек погиб и два ранены в результате стрельбы в одной из церквей в американском штате Алабама, сообщает местный телеканал WBRC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T04:35
2022-06-17T04:35
2022-06-17T11:29
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Один человек погиб и два ранены в результате стрельбы в одной из церквей в американском штате Алабама, сообщает местный телеканал WBRC со ссылкой на полицию.По данным правоохранителей, стрельба произошла в епископальной церкви города Веставиа-Хиллс.Подозреваемый задержан. Мотивы его действий не раскрываются.По данным СМИ, в церкви должно было состояться собрание прихожан для обеда вскладчину.
https://ria.ru/20220606/strelba-1793347998.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
04:35 17.06.2022 (обновлено: 11:29 17.06.2022)
В Алабаме один человек погиб при стрельбе в церкви
При стрельбе в церкви в Алабаме погиб один человек, еще двое получили ранения