https://ria.ru/20220617/strelba-1795961341.html

В Алабаме один человек погиб при стрельбе в церкви

В Алабаме один человек погиб при стрельбе в церкви - РИА Новости, 17.06.2022

В Алабаме один человек погиб при стрельбе в церкви

Один человек погиб и два ранены в результате стрельбы в одной из церквей в американском штате Алабама, сообщает местный телеканал WBRC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T04:35

2022-06-17T04:35

2022-06-17T11:29

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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Один человек погиб и два ранены в результате стрельбы в одной из церквей в американском штате Алабама, сообщает местный телеканал WBRC со ссылкой на полицию.По данным правоохранителей, стрельба произошла в епископальной церкви города Веставиа-Хиллс.Подозреваемый задержан. Мотивы его действий не раскрываются.По данным СМИ, в церкви должно было состояться собрание прихожан для обеда вскладчину.

https://ria.ru/20220606/strelba-1793347998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша