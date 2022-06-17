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В Алабаме один человек погиб при стрельбе в церкви - РИА Новости, 17.06.2022
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В Алабаме один человек погиб при стрельбе в церкви
В Алабаме один человек погиб при стрельбе в церкви - РИА Новости, 17.06.2022
В Алабаме один человек погиб при стрельбе в церкви
Один человек погиб и два ранены в результате стрельбы в одной из церквей в американском штате Алабама, сообщает местный телеканал WBRC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T04:35
2022-06-17T11:29
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Один человек погиб и два ранены в результате стрельбы в одной из церквей в американском штате Алабама, сообщает местный телеканал WBRC со ссылкой на полицию.По данным правоохранителей, стрельба произошла в епископальной церкви города Веставиа-Хиллс.Подозреваемый задержан. Мотивы его действий не раскрываются.По данным СМИ, в церкви должно было состояться собрание прихожан для обеда вскладчину.
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в мире, сша
04:35 17.06.2022 (обновлено: 11:29 17.06.2022)
 
В Алабаме один человек погиб при стрельбе в церкви

При стрельбе в церкви в Алабаме погиб один человек, еще двое получили ранения

© AP Photo / Butch DillНа месте стрельбы возле церкви в штате Алабама
На месте стрельбы возле церкви в штате Алабама - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Butch Dill
На месте стрельбы возле церкви в штате Алабама
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Один человек погиб и два ранены в результате стрельбы в одной из церквей в американском штате Алабама, сообщает местный телеканал WBRC со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, стрельба произошла в епископальной церкви города Веставиа-Хиллс.
Подозреваемый задержан. Мотивы его действий не раскрываются.
По данным СМИ, в церкви должно было состояться собрание прихожан для обеда вскладчину.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 06:02
При стрельбе в больнице в США пострадал один человек, сообщили СМИ
 
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