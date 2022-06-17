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Запад пытается навязать шаблоны в политике и экономике, заявил Путин
Запад пытается навязать шаблоны в политике и экономике, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Запад пытается навязать шаблоны в политике и экономике, заявил Путин
Шаблоны в политике и экономике не работают, хоть их и пытаются навязать западные страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:48
2022-06-17T15:48
2022-06-17T16:08
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Шаблоны в политике и экономике не работают, хоть их и пытаются навязать западные страны, заявил президент России Владимир Путин."Изменения – это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур, трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами. Шаблоны здесь не работают. Шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра. Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная держава с ограниченным кругом приближенных, или, как еще говорят, допущенных к ней государств", - сказал Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://radiosputnik.ria.ru/20220617/putin-1796171757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика
15:48 17.06.2022 (обновлено: 16:08 17.06.2022)
Запад пытается навязать шаблоны в политике и экономике, заявил Путин
Президент Путин: западные страны пытаются навязать шаблоны в политике и экономике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Шаблоны в политике и экономике не работают, хоть их и пытаются навязать западные страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Изменения – это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур, трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами. Шаблоны здесь не работают. Шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра. Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная держава с ограниченным кругом приближенных, или, как еще говорят, допущенных к ней государств", - сказал Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.