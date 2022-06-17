https://ria.ru/20220617/strany-1796160288.html

Запад пытается навязать шаблоны в политике и экономике, заявил Путин

Запад пытается навязать шаблоны в политике и экономике, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Запад пытается навязать шаблоны в политике и экономике, заявил Путин

Шаблоны в политике и экономике не работают, хоть их и пытаются навязать западные страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:48

2022-06-17T15:48

2022-06-17T16:08

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Шаблоны в политике и экономике не работают, хоть их и пытаются навязать западные страны, заявил президент России Владимир Путин."Изменения – это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур, трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами. Шаблоны здесь не работают. Шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра. Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная держава с ограниченным кругом приближенных, или, как еще говорят, допущенных к ней государств", - сказал Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://radiosputnik.ria.ru/20220617/putin-1796171757.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика