https://ria.ru/20220617/statya-1796337818.html

USA Today признала статью об угрозе подрыва Россией Запорожской АЭС фейком

USA Today признала статью об угрозе подрыва Россией Запорожской АЭС фейком - РИА Новости, 17.06.2022

USA Today признала статью об угрозе подрыва Россией Запорожской АЭС фейком

Статьи о возможной угрозе подрыва российскими военными Запорожской атомной электростанции, а также истории украинских женщин, участвующих в боевых действиях,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:50

2022-06-17T20:50

2022-06-17T21:34

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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Статьи о возможной угрозе подрыва российскими военными Запорожской атомной электростанции, а также истории украинских женщин, участвующих в боевых действиях, оказались в перечне сфабрикованных бывшим корреспондентом USA Today Габриэлой Мирандой, сообщается на сайте издания.Всего руководство СМИ выявило 23 сфальсифицированных материала, написанных репортером, часть из которых посвящена специальной операции России на Украине. Сейчас все они удалены с ресурсов USA Today и недоступны для прочтения.Одна из публикаций была выпущена 4 марта 2022 года под заголовком "Российские войска остановили наступление от атомной электростанции, но сохраняют контроль. Насколько это может быть опасно?" Материал описывал угрозы возможного подрыва Вооруженными силами России Запорожской АЭС с последующим заражением радиацией обширной территории на Украине.Вторая статья описывала истории украинских женщин-военных и называлась "Это моя земля, я остаюсь": Эти украинские женщины, как и тысячи других, выбрали сражение, а не бегство". Материал опубликовали 25 марта 2022 года.О написании Мирандой сфабрикованных статей в USA Today стало известно 16 июня. Внутреннее расследование в редакции началось после того, как USA Today получила запрос, связанный с достоверностью некоторых деталей в текстах. Проверка показала, что некоторые цитаты не связаны с заявленными организациями и, по всей видимости, были сфабрикованы. Существование других цитируемых лиц нет возможности проверить независимо. Некоторые статьи содержали цитаты, которые были приписаны другим людям. В настоящее время журналистка уже уволилась из USA Today.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/feyk-1795925616.html

https://ria.ru/20220531/ukraina-1792124643.html

https://ria.ru/20220527/minselkhoz-1791091602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, украина, запорожская аэс, владимир путин, донбасс