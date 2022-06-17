20:50 17.06.2022 (обновлено: 21:34 17.06.2022)
USA Today признала статью об угрозе подрыва Россией Запорожской АЭС фейком
USA Today: статья об угрозе подрыва Россией Запорожской АЭС была сфабрикована
Фейк. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Статьи о возможной угрозе подрыва российскими военными Запорожской атомной электростанции, а также истории украинских женщин, участвующих в боевых действиях, оказались в перечне сфабрикованных бывшим корреспондентом USA Today Габриэлой Мирандой, сообщается на сайте издания.
Одна из публикаций была выпущена 4 марта 2022 года под заголовком "Российские войска остановили наступление от атомной электростанции, но сохраняют контроль. Насколько это может быть опасно?" Материал описывал угрозы возможного подрыва Вооруженными силами России Запорожской АЭС с последующим заражением радиацией обширной территории на Украине.
Вторая статья описывала истории украинских женщин-военных и называлась "Это моя земля, я остаюсь": Эти украинские женщины, как и тысячи других, выбрали сражение, а не бегство". Материал опубликовали 25 марта 2022 года.
О написании Мирандой сфабрикованных статей в USA Today стало известно 16 июня. Внутреннее расследование в редакции началось после того, как USA Today получила запрос, связанный с достоверностью некоторых деталей в текстах. Проверка показала, что некоторые цитаты не связаны с заявленными организациями и, по всей видимости, были сфабрикованы. Существование других цитируемых лиц нет возможности проверить независимо. Некоторые статьи содержали цитаты, которые были приписаны другим людям. В настоящее время журналистка уже уволилась из USA Today.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.