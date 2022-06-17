https://ria.ru/20220617/ssha-1796288804.html

США назначили себя Богом на Земле, заявил Путин

США назначили себя Богом на Земле, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

США назначили себя Богом на Земле, заявил Путин

США назначили себя Господом Богом на Земле, но мировое сообщество со временем вернётся к пониманию того, что жить нужно по правилам, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:55

2022-06-17T18:55

2022-06-17T19:57

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

сша

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. США назначили себя Господом Богом на Земле, но мировое сообщество со временем вернётся к пониманию того, что жить нужно по правилам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Как я уже говорил, назначили (США - ред.) себя представителями Господа Бога на Земле. Сейчас вот мы слышим, значит, поведение или жизнь по правилам. По каким правилам? Кто их придумал? Что это за бред такой? Есть только одни правила, которые нужно соблюдать - это международное публичное право. Что это такое? Это договорённости между странами, которые являются каким-то компромиссом и под которыми стоят подписи соответствующих государств. А если эти правила кто-то придумал для себя, для того, чтобы навязывать их другим странам, то они никогда не будут работать. Это очевидная, совершенно, вещь. Мы исходим из того, что рано или поздно, чем раньше, тем лучше, всё международное сообщество вернётся к пониманию того, что жить нужно не по каким-то придуманным кем-то правилам, а в рамках международного права. Мы готовы работать именно в таком ключе", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796264042.html

санкт-петербург

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Назначили себя Богом на Земле" – Путин о США США назначили себя Богом на Земле, заявил Путин 2022-06-17T18:55 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), сша, владимир путин