https://ria.ru/20220617/ssha-1796269787.html
"Это намек на Байдена". Американцев впечатлил ответ Путина президенту США
"Это намек на Байдена". Американцев впечатлил ответ Путина президенту США - РИА Новости, 18.06.2022
"Это намек на Байдена". Американцев впечатлил ответ Путина президенту США
Пользователи Twitter из США оценили ответ президента России Владимира Путина на заявление хозяина Белого дома Джо Байдена об инфляции в Штатах. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-17T18:14
2022-06-17T18:14
2022-06-18T05:11
политика
сша
россия
украина
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter из США оценили ответ президента России Владимира Путина на заявление хозяина Белого дома Джо Байдена об инфляции в Штатах.Ранее глава американского государства назвал рекордный рост цен в стране "путинским подорожанием". На Петербургском международном экономическом форуме российский лидер отметил, что подобные утверждения рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет"."То есть практически на всех либеральных западников", — считает Decemberist."Мы просто зовем таких демократами", — пошутил Southpaw Nothin."Инфляция ускорилась, когда Байден вступил в должность, но все равно "виноват Путин". Если вы в это верите, вы безнадежны", — заметил John Smith."Чертовски прав", — написал пользователь с ником LOLoLOLOlolo."Ситуация с Украиной повлияла на Запад только тогда, когда сам Запад решил ввести санкции против собственного народа", — уверен Jonathan Falcon.В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день выше пяти долларов за галлон, притом что еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки американских властей противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов. Ситуацию в Штатах усугубило и введение санкций против Москвы на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796159866.html
https://ria.ru/20220610/bayden-1794700940.html
https://ria.ru/20220609/britaniya-1794427019.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, россия, украина, джо байден, владимир путин
18:14 17.06.2022 (обновлено: 05:11 18.06.2022)
"Это намек на Байдена". Американцев впечатлил ответ Путина президенту США
Пользователи Сети поддержали ответ Путина на слова Байдена о виновнике инфляции в США
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Пользователи Twitter из США оценили
ответ президента России Владимира Путина на заявление хозяина Белого дома Джо Байдена об инфляции в Штатах.
Ранее глава американского государства назвал рекордный рост цен в стране "путинским подорожанием". На Петербургском международном экономическом форуме российский лидер отметил, что подобные утверждения рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет".
"То есть практически на всех либеральных западников", — считает Decemberist.
"Мы просто зовем таких демократами", — пошутил Southpaw Nothin.
"Это он о Джо Байдене", — предположила Itsameila.
"Инфляция ускорилась, когда Байден вступил в должность, но все равно "виноват Путин". Если вы в это верите, вы безнадежны", — заметил John Smith.
"Чертовски прав", — написал пользователь с ником LOLoLOLOlolo.
"Ситуация с Украиной
повлияла на Запад только тогда, когда сам Запад решил ввести санкции против собственного народа", — уверен Jonathan Falcon.
В США
уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день выше пяти долларов за галлон, притом что еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки американских властей противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов. Ситуацию в Штатах усугубило и введение санкций против Москвы
на фоне специальной военной операции, которую Россия
проводит на Украине
с 24 февраля.